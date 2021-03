PCP defende subsídio de insularidade para trabalhadores da administração pública central

No plenário da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), que se realizará esta semana, vai ser discutido e votado um Projecto de Lei à Assembleia da República, da autoria do PCP, que consagra o direito a um subsídio de insularidade para os trabalhadores da administração central, que desempenham funções nas regiões autónomas.

O deputado do PCP na ALM, Ricardo Lume, disse que "a insularidade distante comporta sobrecustos, na relação comparativa com o continente português, para o exercício das mesmas actividades, no acesso a bens e serviços, nem sempre fáceis de qualificar e muito menos de quantificar".

"Se aos trabalhadores da administração pública regional e local justamente é atribuído um subsídio para fazer face à insularidade distante, porque razão não é reconhecido aos trabalhadores da administração pública central o direito ao subsídio de insularidade?", questionou.