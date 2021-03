Empresa de Electricidade investigada pela Judiciária

A Polícia Judiciária quer apurar se houve clientes favorecidos na gestão dos créditos da empresa pública sobre terceiros. Há suspeitas de contas que não foram pagas. Já o Governo Regional e a EEM desconhecem estas diligências. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 3.

Nesta edição saiba que o Parque de contentores do Caniçal vai crescer. Está assegurado o acréscimo de 2 mil metros quadrados de área e até o concurso público, no valor de 8,5 milhões de euros, já está a decorrer. Mais pormenores na nossa última página.

Olhando a situação da covid-19 na Região, saiba que os Idosos nos lares são sempre prioritários na vacinação. A Secretaria da Saúde esclarece que restante população sénior que foi infectada com covid-19 será inoculada mais tarde, tal como pode ler na página 15. Já na página 9 falamos do aumento de 38 casos positivos e de mais 88 recuperados na Região.

Na nossa primeira página destaque também para os 850 empresários que vão receber 14,5 milhões este mês. Saiba porquê na página 2.

Por fim, um olhar sobre o desporto e para o dérbi que promete marcar esta jornada. É Alta pressão em dérbi de aflitos. O treinador Velázquez foi apresentado em ambiente crispado, mas acredita que a manutenção do Marítimo na I Liga é ainda possível. Já o Nacional entra em campo, logo à noite, com três ausências. Para ler entre as páginas 11 e 13.

Tudo isto e muito mais para ler e descobrir na edição impressa do DIÁRIO.

Já sabe que agora pode ainda encontrar o MAIS DIÁRIO, o nosso vespertino on-line, que chega depois das 17 horas, todos os dias da semana.

