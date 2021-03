PSD elogia trabalho de Rigo e demonstra solidariedade para com o artista

O grupo parlamentar do PSD visitou hoje o trabalho que o artista Rigo está a levar a cabo, no topo do Ilhéu de Câmara de Lobos e que lhe foi encomendado pelo Governo Regional, no âmbito das comemorações dos 600 anos.

Segundo o deputado Adolfo Brazão, esta peça tem uma enorme relevância e revela a qualidade artística de Rigo, que apesar do reconhecimento que tem internacionalmente - sendo possivelmente entre os artistas madeirenses contemporâneos o que terá maior projeção internacional -, tem demonstrado um grande apego pela sua terra natal e tem também muito trabalhado realizado na Madeira.

“Toda gente conhece os azulejos do aeroporto, a boneca de massa ou aqui mesmo em Câmara de Lobos o painel do bombeiro e viemos aqui prestar-lhe esse agradecimento". Adolfo Brazão

O social-democrata manifestou ainda a indignação do grupo parlamentar pelo “episódio triste” ocorrido nesta semana, com o afastamento de Rigo, enquanto Comissário da candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura.

Perdeu-se a oportunidade de ter um grande embaixador, um grande comissário só porque ele quis emprestar o seu saber, a sua experiência, a sua arte, o seu génio, dando ideias para a realização desse evento". Adolfo Brazão

O deputado sublinhou que “não é assim que se trata alguém que poderia trazer algo de novo e ser uma mais-valia a essa candidatura”, sendo “uma desconsideração inadmissível”.