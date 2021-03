Pandemia reduziu até 50% facturação da Indutora

Depois de visitar, demoradamente, “a capacidade instalada” na empresa Indutora Energia, Unipessoal Lda, situada no Parque Empresarial da Zona Oeste (PEZO), em Câmara de Lobos, o presidente do Governo Regional voltou a destacar a “vanguarda” da empresa criada há quase meio século, mas sobretudo a parceria que tem com “um dos grupos, talvez o maior grupo europeu nesta área, que é a Siemens. Portanto tem tecnologia de ponta”, concluiu Miguel Albuquerque.

Vocacionada para o sector das instalações eléctricas, a empresa tem firmado parcerias em obras relevantes na Região Autónoma da Madeira. Considerou por isso ser “uma empresa fundamental para o desenvolvimento da economia da Madeira”.

Albuquerque relevou a capacidade técnica da empresa, depois de constatar in-loco “um grande número de infra-estruturas desenhadas, concebidas e executadas” nas instalações visitadas.Tudo graças “ao know-how técnico que está sempre em actualização” e que faz da Indutora Energia uma empresa versátil e por isso capaz de se adaptar a diferentes áreas do mercado.

Antes, um dos administradores da empresa admitiu uma quebra “entre 40 a 50% na facturação” no último ano, devido às consequências impostas pela pandemia da covid-19.

Fundada em Fevereiro de 1975 sob o nome de Indutora – Instaladora Eléctrica Madeirense, Lda., em 1992 decidiu investir em território continental, criando uma empresa em Lisboa – Indulis. A partir daí; Angola, Moçambique, Cabo Verde e Venezuela foram os desafios além-fronteiras.

Em 2014 surge a Indutora Energia, Unipessoal Lda., consequência de um processo de reestruturação da empresa. Instalada no PEZO, conta actualmente com mais de 90 colaboradores distribuídos pelas várias divisões que a empresa contempla.