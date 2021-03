PSP identifica autores de furto no Funchal

O Comando Regional da PSP Madeira identificou três homens, naturais e residentes no concelho do Funchal, com idades compreendidas entre os 23 e os 34 anos, pela prática dos crimes de furto qualificado e de receptação.

"As identificações ocorreram durante a manhã do dia de hoje, na sequência de investigações levadas a efeito pela Divisão Policial do Funchal, após a notícia da ocorrência de quatro furtos no interior de viaturas, na madrugada do dia de ontem, que se encontravam estacionadas numa garagem colectiva de um prédio na cidade do Funchal", revela em comunicado.

Segundo o Comando Regional da PSP Madeira, as diligências policiais permitiram ainda "a recuperação e entrega aos seus legítimos proprietários de diversos artigos electrónicos, peças de vestuário e outros itens, no valor total estimado de 2000 euros".

"A maioria destes artigos já se encontravam na posse do receptador, tendo sido localizados e apreendidos, pelo que o Comando Regional da PSP Madeira apela à importância da comunicação imediata das ocorrências criminais para o sucesso das investigações", sustenta.

O Comando Regional da PSP Madeira conclui que "os cidadãos foram constituídos arguidos em processo crime, aguardando em liberdade o decurso das investigações. No entanto, um deles detinha um mandado de condução ao Ministério Público, por ser reincidente neste tipo de crime, pelo que foi conduzido àquelas serviços para prestar declarações".