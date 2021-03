Desconfinamento, inteligência artificial e professores em destaque nos jornais

Correio da Manhã:

- 100 mil professores vacinados até abril: Docentes e auxiliares das escolas com prioridade"

- "Costa anuncia plano nacional: Veja todas as medidas de desconfinamento"

- "Proibida circulação de pessoas entre concelhos na semana Santa"

- "Ouro verde: Negócio de canábis em Portugal rende milhões"

- "Viúva Rosa libertada se houver repetição do julgamento"

- "Despiste de ambulância mata casal em caminhada"

- "Caso Máfia do sangue: MP levanta suspeição sobre juiz Ivo Rosa"

- "Silves: Bebé de dois anos morre em piscina"

- "Economia: Banco Central Europeu garante juros baixos"

- "Juventus: Pote candidato ao lugar de Cristiano Ronaldo"

- "Benfica faz mudanças com mercado à vista"

Expresso:

- "Comissão de Vacinação não propôs professores"

- "Governo acelera e abre escolas do 1.º ciclo já na segunda-feira"

- "Algarve à beira da catástrofe social e económica"

- "Marcelo e o segundo mandato: 'Começo com conta, peso e medida, porque isto é uma corrida de fundo"

- "Prémio Pessoa 2020: Elvira Fortunato, a 'cientista de papel'"

- "Se Chega sair, PAN segura Governo dos Açores"

- "José Penedos, doente, pede para sair da prisão"

- "O documento da Liga contra Rúben Amorim"

- "Linguagem inclusiva surpreende concertação"

- "TC prepara chumbo à eutanásia"

- "Lisboa com desconto na água"

- "Liberty paga 660 euros para teletrabalho"

- "Tribunal de Contas quer leis claras"

- "Pacheco quer acesso ao arquivo do PCP"

Público:

- "Escolas querem crianças do 1.º ciclo com máscara, mas pais discordam"

- "Inovação: Cientista Elvira Fortunato ganha Prémio Pessoa 2020"

- "Reforma: Equipas vão tratar saúde mental ao domicílio"

- "Entrevista: Ryanair vai contestar ajudas do Estado até ao último recurso"

- "Mercados: BCE acelera compra de títulos de dívida pública"

- "Ikoqwe: O mundo de Pedro Coquenão e Luaty Beirão é mais normal do que o nosso"

- "Rivoli: Coreografia de Keermaeker entrelaçou-se na música de Reich"

Jornal de Notícias:

- "Mês e meio para desconfinar"

- "Concessionários de autoestradas querem ser compensados quando a crise passar"

- "Seguro paga a família por morte de estafeta ao serviço da Uber"

- "FC Porto: Pepe ganhou forças com medicina chinesa"

- "Feira: Casal morre atropelado por ambulância"

Diário de Notícias:

- "A conta-gotas: 'Desconfinamento tem de ser feito com todas as cautelas' [António Costa]"

- "Prémio Pessoa: Elvira Fortunato: 'Os jovens investigadores têm de ser os nossos embaixadores nas empresas'"

- "CEO da NOS: 'Não estou certo de que Pedro Nuno Santos saiba o que é 5G'. Há uma 'cruzada do regulador para destruir o setor'"

- "Constitucional só tem decisão sobre eutanásia para a semana"

- "Lagarde: Pacto de Estabilidade volta em 2023, mas 'o foco será a produtividade'"

- "Porto destapa ribeiras para 'ser azul e verde'"

- "Arrimadas vs. Ayuso: divisão na direita espanhola"

Inevitável:

- "Joe Paton, o norte-americano que dirige o programa de neurociências da Fundação Champalimaud: 'Se queremos mesmo desenvolver a inteligência artificial, primeiro temos de perceber o cérebro'"

- "Patrícia Mamona, medalha de ouro no triplo salto e que esteve doente antes dos europeus de atletismo: 'A covid foi assustadora porque nunca tive tantas dores musculares'"

- "Desconfinamento: Já se pode cortar o cabelo e comprar livros a partir de segunda-feira. Marcelo e Costa desencontrados. Saiba o que vai poder fazer até maio"

- "Todos os distritos do país registam queda de natalidade"

- "Convulsão em Espanha após o PP carregar no 'botão nuclear'"

- "Personalidades escrevem carta aberta pela vacinação de deficientes"

Jornal económico

- "[Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros]: 'As críticas aos gastos da presidência portuguesa são uma coisa ridícula'"

- "Desconfinamento arranca de forma faseada a partir de segunda-feira"

- "Groundforce: Solução pode passar por venda à equipa de gestão"

- "Entrevista: 'Moderados devem liderar luta contra a corrupção, para não dar palco à extrema-direita' [Álvaro Santos Pereira, ex-ministro da Economia e diretor da OCDE"

- "Política monetária: BCE põe pé no acelerador para travar subida das taxas de juro"

- "Venda de barragens: Observatório vai denunciar 'borla fiscal' à EDP ao Parlamento Europeu"

Negócios:

- "Dois meses a desconfinar"

- "Comércio reabre a conta gotas. Restaurantes com bebidas em 'take away' em abril"

- "Escolas com abertura gradual e plano de testagem massiva"

- "Calendário completo: o que vai poder fazer em cada data"

- "'Lay-off' simplificado vai ser mais abrangente"

- "Só 16% das câmaras penalizam IMI dos imóveis devolutos"

- "BCE acelera compra de ativos para manter juros baixos"

- "Gomes Mota proposta para 'chairman' da EDP Renováveis"

- "Entrevista a Domingos Soares Franco: 'Os vinhos nascem no coração'"

- "Tempos Modernos: O planeta é a causa deles"

Record:

- "Guardiola à caça de Nuno Mendes: Manchester City já faz contactos exploratórios"

- "Governo dá 65 milhões ao desporto"

- "Competições em pleno a 3 de maio e talvez com público"

- "Modalidades de baixo risco regressam já a 5 de abril"

- "FC Porto: 'Transportaram o ADN do FC Porto', Pinto da Costa e a proeza de Turim"

- "Benfica: Gonçalo Ramos pensa em sair"

- "Liga Europa: Fonseca dá 3-0 a Castro: Roma prestes a eliminar Shakhtar"

A Bola:

- "Luz ao fundo do túnel: Plano de desconfinamento abre portas ao regresso do público ao estádios e pavilhões ainda esta época"

- "Governo atribui Euro65 milhões da 'bazuca' europeia ao desporto"

- "Benfica: Darwin motivado, mas tem Seferovic à frente"

- "Sporting: Tubarões em 'guerra' por Nuno Mendes"

- "FC Porto: SAD abre inquérito disciplinar ao 'speaker' que insultou Ronaldo"

- "'Creio que volto a ser uma das opções para a seleção', Lucas João"

- Basquetebol: Clubes recusam redução da Liga"

O Jogo:

- "Pinto da Costa: 'Abraço foi reconhecimento pelo que o Sérgio tem feito e sofrido', presidente dos dragões explica momento partilhado com Conceição em Turim"

- "Itália ficou de olho no dragão"

- "Sporting: 'Se alguém merece o título é Coates', Piccini diz a O Jogo que vê os leões no caminho certo"

- "Benfica: Helton Leite 'eclipsa' concorrência"

- "Desconfinamento: Plano abre a porta ao regresso do público"

- "Aprovado apoio de 65 MEuro para o desporto"