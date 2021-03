Facebook lança campanha em parceria com OMS sobre covid-19

O Facebook lançou ontem uma nova campanha de combate à desinformação sobre a covid-19, em parceria com a Organização Mundial de Saúde (OMS), e com alguns dos 'fact-checkers' europeus da rede social.

Em Portugal, a campanha chama-se "Juntos contra a desinformação sobre a covid-19".

Além do mercado português, a campanha foi lançada por "toda a União Europeia, Reino Unido, Noruega e Islândia, assim como a Turquia, e países do Médio Oriente e de África", adianta a rede social.

Há um mês, O Facebook tinha anunciado a "maior campanha mundial de informação a favor da vacinação para a covid-19, que inclui a remoção de alegações falsas relativas à vacinação e a redução da visibilidade de informação considerada imprecisa".

Ontem, "o Facebook lançou uma nova campanha em parceria com a Organização Mundial de Saúde e com alguns dos 'fact-checkers' [verificadores de factos] europeus da rede social", lê-se no comunicado.

Esta campanha consiste em gráficos com dicas sobre como detetar/identificar notícias falsas, nomeadamente verificar a fonte, ver como a notícia faz sentir o leitor e contexto da mesma.

"Durante a pandemia covid-19 e depois, o Facebook vai continuar a trabalhar com os especialistas do setor para garantir que está no caminho certo para combater a desinformação e fornecer às pessoas recursos adicionais para examinar o conteúdo que veem online, ajudando-as a decidir o que ler, confiar e partilhar", conclui a rede social.