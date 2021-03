FC Porto tenta eliminar Cristiano Ronaldo e chegar aos 'quartos' da Liga dos campeões

O FC Porto defronta hoje, em Itália, a Juventus, de Cristiano Ronaldo, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, depois de ter vencido por 2-1 no primeiro embate, em solo luso.

No Estádio do Dragão, Taremi, logo no primeiro minuto, e Marega, aos 46, fizeram os golos dos campeões nacionais, enquanto Chiesa reduziu a diferença já perto do fim, aos 82.

Pepe e Corona foram convocados pelo técnico Sérgio Conceição e viajaram até Itália, mas estão em dúvida para o embate com a Juventus, devido a problemas físicos.

Em Turim, os 'dragões' podem garantir 11.ª presença nos 'quartos' da prova, depois de 1986/87, 1990/91, 1992/93, 1993/94, 1996/97, 1999/00, 2003/04, 2008/09, 2014/15 e 2018/19.

Nas duas vezes que atuou no campo da Juventus, o FC Porto perdeu por 3-1, na fase de grupos da 'Champions' de 2001/02, e por 1-0, nos oitavos de final da edição 2016/17 da mesma prova.

Cristiano Ronaldo disputa pela 17.ª vez os oitavos de final da prova, tendo sido eliminado em quatro ocasiões, a primeira das quais pelo FC Porto, em 2003/04, quando os 'dragões' bateram o Manchester United em casa por 2-1 e empataram 1-1 em Old Trafford.

O embate entre Juventus e FC Porto está agendado para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa) e terá arbitragem do holandês Björn Kuipers.