CDS apresenta voto de congratulação pelo Dia Internacional da Mulher

O CDS apresenta no parlamento madeirense um voto de congratulação pelo Dia Internacional da Mulher, que se assinala a 8 de Março, e representa uma conquista essencial dos direitos das Mulheres.

Para o CDS, “celebrar este dia, é continuarmos a chamar à atenção para o papel e para a dignidade da mulher, levando a uma maior tomada de consciência do valor da pessoa humana, para que todos percebam o papel das mulheres na sociedade, contestem e revejam preconceitos e limitações que, infelizmente, vêm ainda sendo impostas à mulher, no decorrer dos anos”.

O partido louva e enaltece “todas as lutas dirigidas por inúmeras mulheres em todo o mundo, desde reivindicar condições dignas de trabalho e direitos laborais mais equitativos, como a luta pelo direito ao voto que marca o início do movimento feminista, a tão importante luta pelo acesso à educação, o aparecimento da pílula anticoncepcional que proporcionou liberdade de escolha a todas as mulheres, concedendo-lhes assim, o direito pelo seu corpo e pela sua dignidade”.

Considera que todas estas lutas e conquistadas de forma árdua, “demonstram que estamos no bom caminho, mas ainda há muito por fazer”, já que “em Portugal, ainda estamos longe de alcançar a tal igualdade ambicionada. As estatísticas demonstram que, apesar das mulheres serem iguais aos homens perante a lei portuguesa, continuam a receber em média, menos 15% do que os homens. Também, em termos de violência, os números continuam a não ser nada animadores. Mais de 500 mulheres foram assassinadas no nosso país, nos últimos 15 anos”.

Por isso, “homenagear a mulher não é apenas um dever, é um imperativo das sociedades onde, em pleno século XXI, as disparidades entre homens e mulheres continuam a persistir, daí a importância desta celebração, para que caminhemos na procura de um justo equilíbrio de partilha de tarefas, sem distinção de gênero”.

Desta feita, o tema escolhido para assinalar o Dia Internacional da Mulher 2021 é ‘Mulheres a liderar a luta contra a COVID-19’, realçando o papel fundamental das mulheres que têm estado na linha da frente, no combate à pandemia do coronavírus, tendo em conta a sua predominância no setor da saúde.

Esta efeméride, apesar de ser comemorada desde 1909, só foi oficialmente instituída pela Organização das Nações Unidas, em 1975, durante o Ano Internacional da Mulher. Em 1977, dois anos mais tarde, a Assembleia Geral da ONU adoptou uma resolução que proclamava o Dia das Nações Unidas pelos Direitos das Mulheres e da Paz Internacional. E, apenas em 1979, foi aprovada a Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, dia esse que relembra as conquistas políticas e sociais das mesmas.