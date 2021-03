CDS apresenta voto de congratulação pelo Dia Mundial da Protecção Civil

O Dia Mundial da Protecção Civil, assinalado hoje, 1 de Março, mereceu um voto de congratulação do CDS pela importância desta organização no desenvolvimento de uma sociedade em termos de prevenção, proteção e coordenação de esforços em caso de emergência.

Com quase 40 anos de existência, o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, foi responsável por coordenar acções de socorro e apoiar populações atingidas por acidentes ou incidentes, pelas inúmeras intempéries, como foi a aluvião de 20 de Fevereiro, os incêndios assustadores no Funchal e, mais recentemente, a queda da árvore no Monte e o acidente trágico do autocarro de turismo no Caniço. A última grande acção desta equipa ocorreu no temporal no dia de Natal de 2020, na zona norte da Madeira, recordam os centristas, agradecendo a estes “heróis” por “colocarem a sua vida em risco e pelo seu constante desgaste físico e emocional, para que nada falte aos madeirenses e porto-santenses”.

O CDs recorda que no passado dia 15 de Dezembro de 2020, a Madeira foi distinguida internacionalmente pela resposta integrada à Covid-19. O prémio atribuído à Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil, enaltece a pro-atividade das medidas concretizadas e é o reconhecimento por todo o trabalho desenvolvido em resposta à pandemia, na Região Autónoma da Madeira.

Depois de ter sido declarada a situação de pandemia, a 11 de Março de 2020, todos foram convocados a enfrentar esta luta pela saúde pública e pela salvaguarda da vida humana e, a Região não foi excepção, razão pela qual o CDS destaca a “extraordinária actuação daqueles que, todos os dias, trabalham nas mais diversas áreas de intervenção no combate a esta pandemia”. Por isso, o “louvor e agradecimento especial vão para o Serviço Regional da Proteção Civil, que tem tido um papel preponderante na gestão de toda esta situação, estando sempre, de forma corajosa e solidária, na linha da frente”, refere o CDS.