JPP apresenta voto de congratulação ao cardeal D. Tolentino Mendonça

O Juntos pelo Povo (JPP) deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, na passada sexta-feira, a um voto de congratulação ao cardeal D. Tolentino Mendonça pelo Prémio Universidade de Coimbra.

O prémio foi entregue, no dia 1 de Março, na sessão solene comemorativa dos 731 anos da instituição.

O JPP destaca que o cardeal juntou o seu nome ao de outros ilustres portugueses, como o de Julião Sarmento (2009) ou António Pinho Vargas (2012), que, desde 2004, foram distinguidos com este prémio, da mais antiga universidade do país e uma das mais antigas do mundo.

"Pelo exposto, e no âmbito das suas prerrogativas regimentais, a Assembleia Legislativa da Madeira aprova este voto de congratulação ao cardeal D. Tolentino Mendonça, por ser agraciado com o Prémio Universidade de Coimbra de 2021, endereçando ao ilustre madeirense, votos das maiores felicidades e realizações pessoais e eclesiais", aponta.