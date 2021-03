Santa Cruz dá primeiro passo em obra e desafia GR a cooperar

A Câmara Municipal de Santa Cruz e alguns populares de Gaula começaram esta manhã os trabalhos para a revitalização do Miradouro das Lages, como o Diário já tinha noticiado ontem.

Demolir o abrigo de uma paragem foi o primeiro passo, já que, de acordo com um relatório da Protecção Civil Municipal, a estrutura não estava segura.

Já esta manhã, o presidente da Câmara e Santa Cruz, Filipe Sousa, afirmou que toda aquela zona está sinalizada pela Protecção Civil Municipal, incluindo o estacionamento irregular, acrescentando que estando em causa uma zona nobre, "com uma vista fabulosa e uma das principais portas de entrada na freguesia", a ideia da autarquia é valorizar o lugar, criando um miradouro ajardinado, melhorando as condições de segurança da paragem e oferecendo uma doca de estacionamentos.

Como os terrenos em causa estão sob alçada do Governo Regiona diz que pediu permissão ao executivo para avançar com as obras. Através de comunicado enviado para a redacção, Filipe Sousa diz que os ofícios da autarquia não mereceram resposta.

Mais do que uma espécie de “posse administrativa à moda do povo de Gaula”, a iniciativa de hoje, lê-se na mesma nota "é um desafio ao Governo Regional para que responda a uma pretensão da população e a uma comunicação oficial de uma autarquia". O autarca acredita que a cooperação neste caso seria desejável a aplaudida pelo povo.

Para já, e depois da demolição do abrigo de paragem, a autarquia pretende limpar a zona, melhorando o aspecto do local e já abriu uma vala para depositar o material degradável.