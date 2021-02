A Autarquia do Porto santo aprovou hoje um voto de congratulação pelo prémio atribuído à praia do Porto Santo, pela European Best Destinations (EBD), como a praia mais segura da Europa.

Idalino Vasconcelos diz que é um “excelente reconhecimento” que chega em boa altura.

“Depois do galardão da UNESCO, em Outubro último, esta distinção é outro motivo de satisfação e congratulação para o Município e certamente, depois disto tudo passar, trará bons frutos para esta ilha. Porque nós merecemos e fico extremamente satisfeito por mais um reconhecimento para a nossa ilha”, referiu o presidente, aplaudindo ainda a escolha do arquipélago da Madeira, pela EBD, como um dos destinos mais seguros para visitar em 2021 (Coronavírus).

Idalino recordou que desde o início da pandemia, as ilhas Madeira e do Porto Santo têm sido os destinos mais seguros da Europa. “O arquipélago soube, desde muito cedo, tomar medidas de saúde para proteger os seus habitantes e tem-se mantido na zona verde com uma das taxas mais baixas de casos activos da Europa”, referiu.

Foi ainda aprovado por unanimidade um Apoio ao Comércio local. 'Eu compro aqui. Comércio local em primeiro' é uma medida da Câmara Municipal que visa contribuir para a dinamização da procura no comércio local, como resposta aos efeitos provocados pela pandemia da Covid-19, a nível económico, bem como apoiar a população em geral, que sofreu uma redução substancial dos seus rendimentos.