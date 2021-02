Morreu primeiro porto-santense com covid-19

O Porto Santo registou a primeira morte de um doente com covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico de ontem.

Segundo Rogério Correia, delegado de Saúde do Porto Santo, o homem estava internado no Hospital Dr. Nélio Mendonça há pelo menos 15 dias, depois de se ter queixado de sintomas mais graves da doença e ter sido transferido do Porto Santo para o Funchal.