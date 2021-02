Campanha de desratização no Porto Santo decorre de 3 a 7 de Fevereiro

A partir da próxima quarta-feira, dia 03, e até ao próximo dia 10 de Fevereiro, o Governo Regional, através do gabinete da vice-presidência no Porto Santo, vai levar a cabo uma campanha de desratização, que abrangerá diversos pontos da Ilha Dourada.

No decurso desta campanha, que se desenvolve no âmbito das medidas de apoio aos agricultores, os funcionários do gabinete da vice-presidência aplicarão uma tonelada de raticida, que será distribuída nas zonas mais críticas e com maior incidência de roedores e que foram, anteriormente, devidamente identificadas pelos serviços competentes.

Para além do combate junto aos terrenos agrícolas, a tutela diz estar prevista, igualmente, a aplicação de raticida em espaços circundantes aos núcleos populacionais, "tendo em consideração os factores contributivos para a propagação de roedores existentes (Rattus rattus, Rattus norvegicus e mus musculus)".

O "aumento da vegetação que ocorreu nos últimos meses e, consequentemente, o incremento de alimentação e abrigos para os mesmos" poderão favorecer a propagação da população de ratos na ilha, "com todas as consequências nefastas para a saúde pública", explica o comunicado da vice-presidência.

Esta intervenção integra-se num "trabalho sistemático" que o Governo Regional da Madeira tem vindo a desenvolver por toda a Região Autónoma, incluindo o Porto Santo, com o "intuito de controlar este tipo de pragas, evitando a sua proliferação e garantindo a segurança, a saúde e bem-estar das populações", sublinha a mesma nota.

Através desta acção de controle da população de ratos, o Governo Regional pretende assim "evitar situações como as ocorridas na década de 90, em que se verificaram vários problemas e prejuízos agrícolas devido à excessiva população de roedores naquela ilha".