CDS propõe voto de congratulação pelo pelo Dia Mundial do Cancro

Hoje, dia 4 de Fevereiro, data em que se assinala o Dia Mundial do Cancro, o será apreciado em sessão plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira um voto de congratulação por esta efeméride da autoria do CDS-PP.

No documento, os centristas recordam o importante trabalho desenvolvido pela Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), "uma das mais antigas instituições no espaço europeu na luta contra o cancro" e, em particular, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, fundado a 29 de Dezembro de 1986 e que actualmente apoia cerca de 250 pessoas.

"Ao longo destes 34 anos de existência, todos os presidentes, órgãos sociais, sócios, voluntários, utentes, parceiros e todos os anónimos foram uma mais valia para que o NRM cumpra e continue a ser uma referência na sua missão: dar apoio ao doente oncológico e à família, na promoção da saúde, na prevenção do cancro e no estímulo à formação e investigação em oncologia".

O CDS enaltece ainda a acção da Liga no contexto de pandemia em que vivemos.

"O trabalho da Liga tem sido crucial no sentido de proteger os doentes oncológicos, com sistemas imunitários mais debilitados, de um possível contágio com o novo coronavírus. E esse trabalho exemplar tem sido realizado diariamente, através de um voluntariado de proximidade e, também, através da distribuição da medicação necessária, num trabalho em articulação com a farmácia do Hospital Dr. Nélio Mendonça".

Por tudo isto, entende que "é imperioso continuar a apoiar esta delegação da LPCC, na Região, para que a ajuda chegue a todas as pessoas que dela necessitam", justificando assim o voto de louvor.

O Dia Mundial do Cancro foi instituído a 4 de Fevereiro de 2000, no âmbito do World Summit Against Cancer for the New Millenium, em Paris, por iniciativa da União Internacional do Controlo do Cancro (UICC), a maior e mais antiga organização internacional que se dedica a sensibilizar a população mundial para a prevenção e a mobilizá-la no combate ao cancro. Desmistificar algumas ideias pré-concebidas sobre o cancro e informar para os factos reais da doença são os principais objectivos da celebração desta efeméride.