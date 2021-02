PSD considera que o ensino na Região é "fundamental em tempo de pandemia"

Numa iniciativa realizada, esta manhã, junto à Secretaria Regional da Educação, o Grupo Parlamentar do PSD enalteceu “a resposta atempada” do Governo Regional no sector da Educação aos desafios trazidos pela covid-19. No entender do social-democratas "garantir o ensino na Região é fundamental em tempo de pandemia".

“Com o aumento do número de casos de covid-19 na Região, a tutela teve de tomar uma decisão relativamente ao funcionamento das aulas e, neste sentido, o Governo decidiu manter as escolas abertas para as crianças mais jovens e implementar o ensino à distância para as crianças mais crescidas”, começou por dizer a deputada Sónia Silva, sublinhando que “esta foi uma decisão ponderada, e que permitiu que todos os jovens estejam, neste momento, a ter aulas”, ao contrário do que se passou no Continente.

Sónia Silva recorda que as escolas com níveis a partir do 3ª ciclo tiveram que colocar em prática um plano que já estava previsto desde o início do ano letivo, disponibilizando o ensino à distância, "o qual só é eficaz porque houve um grande investimento do Governo Regional na renovação do parque informático, na formação disponibilizada aos professores e na cedência de equipamento informático aos alunos com mais necessidades", vincou.

Contudo, reitera que "o sucesso de toda esta estratégia não poderia ter acontecido sem a dedicação e profissionalismo dos professores".

A deputada deixou ainda uma palavra de confiança às famílias, realçando que “as escolas continuam a ser locais onde se trabalha a prevenção e as medidas de higienização e segurança e onde os planos de contingência têm funcionado de forma eficaz”.

Sublinhando que o ensino presencial é, sem dúvida, o ideal, Sónia Silva lembrou que “cabe a cada um de nós a responsabilidade de respeitar as medidas de forma a salvaguardar a saúde pública para que todos possam voltar às escolas o mais rapidamente possível”.