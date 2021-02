Acidente caricato no Amparo deixa carro 'encavalado'

Um carro subiu o limite de um estacionamento e acabou por 'aterrar' em cima de um outro veículo que se encontrava estacionado no patamar inferior.

O caso algo caricato ocorreu no Caminho do Amparo, no estacionamento pertencente ao edifício América. Foi necessário recorrer-se a uma grua para retirar o carro acidentado em segurança.