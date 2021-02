De acordo com jornal espanhol Expansión, a Riu Hotels colocou no mercado o Riu Palace Madeira, hotel de quatro estrelas localizado no Caniço de Baixo.

Além disso, segundo a mesma fonte, foi também colocado no mercado mais dois hotéis, um em Lanzarote, nas Canárias, e outro no Panamá.

Segundo o jornal espanhol Expansión, o grupo não terá recebido quaisquer ofertas para a aquisição dos hotéis.