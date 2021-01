PSD “não está contra qualquer obra na Ponta do Sol”

“O PSD não está nem nunca esteve contra qualquer obra na Ponta do Sol, mas isso não significa que pactuemos com a má gestão e utilização de dinheiros públicos que reina nesta Câmara Municipal, liderada por um Executivo que não cumpriu nem cumpre com o programa que prometeu”. É desta forma que os social-democratas da Ponta do Sol respondem às acusações do PS proferidas ontem durante uma conferência de imprensa, onde acusaram o PSD de boicotar investimentos na Ponta do Sol.

Os social-democratas devolvem as acusações, afirmando que a Autarquia da Ponta do Sol, liderada pelo PS “tem dinheiro nos seus cofres, recorre a empréstimos mal justificados e ainda tem o desplante de vir a público dizer que é por causa do PSD que não faz obra, quando toda a gente sabe que o problema não está no PSD mas, sim, na sua falta de visão, de vontade e de capacidade”.

“Há mais de 40 anos que quem faz obra na Ponta do Sol é o PSD e mesmo agora tem sido o Governo Regional a acautelar o único investimento público que se verifica neste concelho, em contraponto à inércia e à incapacidade desta autarquia em responder ou fazer seja lá o que for pelas pessoas que aqui vivem ou pelas que aqui querem investir”, prossegue o PSD, que lembra, a este propósito, algumas das promessas que estão por cumprir desde 2017 pelo Executivo Municipal.

“Seria bom lembrar que o Manifesto eleitoral do PS prometia, entre outras medidas e ideias, 12 Caminhos, a reparação da rede de água para evitar perdas, o aumento da pressão da água potável, o aumento da rede de esgotos, a criação de jardins, o aumento dos ecopontos, a eliminação de barreiras arquitetónicas em espaços públicos - ao contrário disso, em frente à Igreja dos Canhas, refez-se um passeio e criaram-se dois degraus - a criação de mais 4 ARU’s (para além da já existente) e é caso para perguntar onde é que está a concretização destas medidas?”, questionam os Social-democratas afirmando que se trata de uma “falta de compromisso com a população e com o concelho que são inaceitáveis, tanto mais quando foram defraudadas expetativas e ignoradas necessidades”.