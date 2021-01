PSD critica demora na resposta da CMF “a quem quer investir e gerar emprego na cidade”

Os vereadores do PSD eleitos à Câmara Municipal do Funchal criticam a demora e a falta de resposta da autarquia "a projectos que são essenciais para garantir a retoma económica na cidade e lembram que, passado um ano, o Executivo pouco fez para apoiar aqueles que lutam para garantir o desenvolvimento local e o emprego".

Os social-democratas valorizam o esforço dos empresários na fase pandémica, mas lamentam aquela que consideram ser uma falta de respostas por parte do executivo liderado por Miguel Silva Gouveia. “Hoje, no final desta reunião camarária, não podemos deixar de valorizar e reconhecer o esforço, a determinação e o espirito de resiliência que os nossos empresários têm vindo a demonstrar, ao longo desta fase pandémica – lutando para manter os seus negócios abertos ou mesmo investindo e contribuindo, dessa forma, para impulsionar a economia local – e é de lamentar que este Executivo continue incapaz de responder, atempadamente, a projetos que são essenciais à retoma e à manutenção e criação de emprego no Funchal” afirmou a vereadora Paula Menezes, no final da reunião de Câmara desta tarde.

“Quando temos projetos de grande dimensão – como aqueles que hoje foram aprovados – que demoram meses e meses a serem viabilizados por este executivo, o quê dizer de projetos que sejam de menor dimensão, apresentados pelos nossos pequenos e médios empresários ou projetos de licenciamento de particulares?” questiona Paula Menezes, que lamenta a falta de visão e de sensibilidade da Câmara Municipal do Funchal, “que parece ter deixado tudo para aprovar e decidir apenas em ano eleitoral, quando sabe que esse desfasamento no tempo já prejudicou, a vários níveis, muitos empresários e respetivas famílias”.

Funchal aprova novas zonas para urbanizar e reabilitar Uma das principais intervenções acontece na zona do Amparo

A vereador fez questão de salientar a falta de implementação de medidas de fundo, pelo Município, para apoiar os empresários funchalenses, “inação essa inexplicável no contexto de crise decorrente da pandemia em que vivemos e quando há quem espere e desespere, há um ano, por respostas e soluções que já deviam ter sido aplicadas pela autarquia e que, ainda hoje, não saíram do papel”. Considera que a falta de resposta leva a que muitos empresários acabem por desistir de investir no Funchal.

A este propósito, lembra a via verde para os licenciamentos imobiliários na qual o PSD já insistiu diversas vezes, em reuniões anteriores, uma proposta que, caso já tivesse avançado, já teria aberto espaço à reabilitação urbana que se impõe à cidade, ao desenvolvimento de novas ideias e projetos empresariais e à tão necessária criação de emprego”, vincou.

“A verdade é que, passado um ano de grandes dificuldades e sem capacidade de garantir e implementar apoios, o mínimo que este Executivo podia fazer era não adiar respostas aos pedidos que tem em mãos e que são, efetivamente, uma via para apoiar a retoma social e económica de que o Funchal mais precisa neste momento”, conclui a vereadora do PSD.