Unidade de Emergência em Saúde Pública essencial para combater a pandemia

O Grupo Parlamentar do PSD visitou, esta sexta-feira, a Unidade de Emergência em Saúde Pública, criada em mMio de 2020, no Centro de Saúde do Bom Jesus, responsável pelo controlo da situação epidemiológica da pandemia na Região.

“Para agir, temos de conhecer a realidade da pandemia, a forma como evolui, não só em número de casos, mas nas mais diversas variantes, como, por exemplo, a forma como se propaga, e esta unidade assume um papel relevante nessa matéria”, afirmou a deputada Conceição Pereira.

Conceição Pereira salientou que “face ao número, cada vez maior, de casos positivos e à presença de novas estirpes, nomeadamente a inglesa, muito mais agressiva e contagiosa, houve necessidade de recrutar e formar, mais recursos humanos”. Neste momento, trabalham na Unidade 50 profissionais, estando distribuídos pelos vários centros da Região mais 200.

A deputada sublinhou que toda esta situação pandémica implica “rastrear todos os casos suspeitos e acompanhar os casos positivos ou em isolamento profilático e obrigou a recorrer a profissionais de saúde que habitualmente desempenhavam outras tarefas”.

Assim, explicou, “para além dos internos do Internato de Medicina Geral e familiar, que fazem o seu estágio de Saúde Pública e dão o seu contributo, houve necessidade de recorrer a técnicos superiores de Saúde, e mesmo aos militares”.

Não obstante o reforço e dedicação dos profissionais, a deputada realçou que, “atendendo ao número cada vez maior de casos positivos, só vamos conseguir travar esta pandemia com a colaboração de todos”.

“Só conseguiremos ultrapassar esta situação cumprindo as orientações da Direção Regional de Saúde e permanecendo no domicílio. Só devemos efetuar as deslocações que são imprescindíveis.”

Conceição Pereira lembrou que é preciso “respeitar as regras de proteção individual, nomeadamente o uso de máscara adequada à situação, promover o distanciamento físico, fazer a desinfeção das mãos, evitar os ajuntamentos e ventilar dos espaços fechados”.

A deputada salientou que “o isolamento dos casos ativos e o isolamento profilático dos suspeitos é também fundamental”.