Madeira regista 99 novos casos de Covid-19

Hoje há 99 novos casos positivos a reportar, pelo que a Região passa a contabilizar 5338 casos confirmados de COVID-19 no território regional. Trata-se de 6 casos importados da Região de Lisboa e vale do Tejo e 93 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos. Investigações epidemiológicas estão ainda em curso.

Há mais 86 casos recuperados a reportar. Assim, a Região passa a contabilizar 3.386 casos recuperados de COVID-19.

"Havendo 1 óbito a reportar, a RAM passa a contabilizar, até à data, um total de 47 óbitos associados à COVID-19", acrescenta a nota informativa.

Neste momento são 1.905 os casos activos, dos quais 95 são casos importados e 1810 são de transmissão local.

Relativamente ao isolamento destes casos ativos, "a assinalar que 73 pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (65 pessoas em Unidades Polivalentes e 8 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à COVID-19) e 40 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio", acrescenta o boletim epidemiológico desta terça-feira.

Adicionalmente, 3 doentes com diagnóstico de COVID-19, provenientes do território continental (Região de Lisboa e Vale do Tejo), permanecem em Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à COVID-19, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, desde 30/01/2021.

No total, há 258 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM, EPERAM. Investigações epidemiológicas estão em curso.

Relativamente à vigilância ativa de contactos de casos positivos, 2505 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.