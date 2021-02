Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

A ajuda médica alemã que vai dar apoio ao sistema de saúde português face à pressão provocada pela pandemia de covid-19 chega hoje a Portugal, sendo recebida pela ministra da Saúde e pelo ministro da Defesa.

A chegada da comitiva médica militar da Alemanha, liderada por Ulrich Baumgärtner, está marcada para as 13:15, no aeroporto militar de Figo Maduro.

O processo de auxílio alemão a Portugal arrancou em 25 de janeiro, na sequência de um pedido de ajuda da ministra da Saúde, Marta Temido, à ministra da Defesa alemã, Annegret Kramp-Karrenbauer, e foi agora concretizado com uma equipa constituída por 26 profissionais de saúde, entre os quais seis médicos, sendo igualmente transportados 40 ventiladores móveis e 10 estacionários, 150 bombas de infusão e outras tantas camas hospitalares.

Em declarações à Lusa, o médico que vai estar à frente da missão disse que a equipa de profissionais de saúde militares, com competências ao nível da Medicina Intensiva, vai centrar-se principalmente num hospital de Lisboa, garantindo que também pode vir a ser dado apoio a outros do país.

"Sabemos que o sistema de saúde em Portugal está, por vezes, muito sobrecarregado. O quadro de funcionários dos hospitais e, principalmente, das unidades de cuidados intensivos atingiu o limite. Queremos apoiá-los com a nossa equipa, mas também com material clínico para, pelo menos, aliviar a situação", sublinhou Ulrich Baumgärtner.

Hoje, também é notícia:

ECONOMIA

O Governo e os parceiros sociais reúnem-se de novo no âmbito da Concertação Social para discutirem a situação económica e social decorrente da pandemia de covid-19 e o Plano de Recuperação e Resiliência.

A ordem de trabalhos da reunião da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) definida pelo Governo prevê, entre outras matérias, que seja feito o ponto da situação económica e social no âmbito da pandemia covid-19 e que seja discutido o plano de vacinação em curso.

As duas centrais sindicais deverão aproveitar a reunião da CPCS para defender a melhoria dos apoios aos trabalhadores e às famílias, nomeadamente ao nível da manutenção dos rendimentos e do emprego, enquanto as confederações patronais deverão pedir ao Governo medidas na área fiscal, para compensar as restrições impostas no âmbito do combate à pandemia, e celeridade na atribuição dos apoios financeiros previstos.

INTERNACIONAL

Os ministros responsáveis pela Investigação e Inovação na União Europeia (UE) reúnem-se hoje por videoconferência para debater o reforço do Espaço Europeu de Investigação, através nomeadamente do desenvolvimento de carreiras científicas na Europa.

Realizada no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da UE, a reunião é presidida pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e conta com a participação da comissária europeia Mariya Gabriel, que tutela a Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude no executivo europeu.

O principal ponto na agenda, segundo nota oficial, é "aprofundar o debate em curso sobre o reforço da Área Europeia de Investigação (European Research Area -- ERA), em particular no desenvolvimento de carreiras científicas na Europa", com vista a "preparar as conclusões a adotar na reunião formal de ministros", no final de maio, em Bruxelas.

Os ministros dos 27 Estados-membros vão igualmente abordar prioridades da presidência portuguesa nesta área, como a relação entre a investigação e inovação e a criação de novos empregos, designadamente através de sinergias entre o programa Horizonte Europa, os programas nacionais de recuperação económica (Next Generation EU) e os fundos estruturais.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

A eleição dos novos comissários da União Africana (UA) será o ponto alto da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da organização, que decorre hoje e quinta-feira, em antecipação à cimeira do fim de semana.

A reunião anual do Conselho Executivo da organização irá juntar, este ano 'online', os ministros dos Negócios Estrangeiros e das Relações Externas dos 55 estados membros da organização.

O encontro, que antecede a cimeira de chefes de Estado e de Governo do próximo fim de semana, decorre durante dois dias em sessões à porta fechada, durante as quais serão aprovados vários relatórios e documentos técnicos, que vão integrar a agenda da cimeira.

Este ano, além dos habituais dos balanços anuais sobre a atividade da UA e dos seus órgãos executivos, os chefes da diplomacia africanos vão analisar um relatório sobre a resposta da organização à pandemia de covid-19 no continente.

O momento alto da reunião será, no entanto, a eleição para vários cargos nos órgãos executivos da organização, incluindo os seis novos comissários da União Africana, uma corrida na qual está a engenheira agrónoma angolana Josefa Leonel Correia Sacko.

A União Africana integra 55 países, incluindo Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe, e a sua presidência é ocupada rotativamente pelos países pelo período de um ano.

PAÍS

O parlamento debate projetos de resolução apresentados por BE, PCP, PEV e PSD que defendem a reabertura das urgências e a requalificação do Hospital Visconde de Salreu, no concelho de Estarreja.

Em novembro de 2008, as urgências do Hospital Visconde de Salreu foram fechadas e substituídas por uma consulta aberta entre as 08:00 e as 24:00.

Doze anos depois, o BE, o PCP, o PEV e o PSD defendem a reabertura daquela valência, bem como a requalificação do hospital.

SOCIEDADE

A vacinação em centros de saúde de idosos com 80 ou mais anos e de pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas arranca hoje em Lisboa, prosseguindo na quinta-feira em mais sete locais da região Norte.

Informação do Ministério da Saúde fornecida à Lusa refere que a vacinação decorrerá hoje nas Unidades de Saúde Familiares de Alvalade e do Parque, em Lisboa e Vale do Tejo, onde até sexta-feira deverão ser administradas cerca de 300 vacinas contra a covid-19.

Na quinta-feira, este processo de vacinação arranca na região Norte, com sete locais em Braga, Marão e Douro Norte, Porto Oriental, Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Gaia, Gondomar e na Unidade Local de Saúde Nordeste.

Nestes sete locais serão administradas perto de 900 vacinas até ao final da semana, avança o ministério da Saúde, ao adiantar que esta fase da vacinação vai iniciar-se na próxima semana nas restantes administrações regionais de saúde do país.