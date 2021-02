Ocorreu hoje um acidente de trabalho no centro de Saint Helier na ilha de Jersey.

Um emigrante madeirense, com 35 anos, natural de Câmara de Lobos encontrava-se a trabalhar quando caiu de um andaime do quarto andar de um prédio que está a ser construído no centro da cidade de Saint Helier.

O homem encontram-se em estado crítico no Jersey General Hospital.