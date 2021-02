IPMA emite aviso amarelo para agitação marítima na Madeira

Além do aviso 'geral' da Capitania do Porto do Funchal, o Instituto Português do Mar e da atmosfera (IPMA) emitiu já ontem, ao final da noite, um aviso amarelo para a agitação marítima na costa Norte da ilha da Madeira e Porto Santo.

Para além das condições adversas no mar, a chuva está de regresso, sobretudo, a partir de quarta-feira, altura em que é esperada chuva intensa na Região. A queda de neve nos pontos mais altos da ilha é, também uma hipótese.