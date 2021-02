Chuva, frio, neve e vento, estão de regresso

Prepare-se para o regresso da chuva, que deverá fazer-se acompanhar de acentuada descida da temperatura do ar. A combinação destes dois factores poderá fazer regressar a neve aos picos mais altos da Madeira, que poderão ser também assolados por vento forte, que deve também fustigar os extremos da ilha da Madeira.

Tudo isto deverá promete mudar o estado do tempo na Região entre o final do dia de amanhã e o próximo sábado. Mas vamos por partes.

De acordo com o delegado regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na Madeira, Victor Prior, o estado do tempo no Arquipélago da Madeira nesta primeira semana de Fevereiro “será essencialmente influenciado pela acção conjunta do Anticiclone dos Açores e de vasta depressão frontal a oeste das ilhas Britânicas”. Assim, a previsão indica que a partir do fim do dia de amanhã, terça-feira, até ao fim da manhã de quarta-feira, “prevê-se a aproximação e passagem de superfície frontal fria de fraca actividade, à qual estarão associados períodos de chuva ou aguaceiros, em geral fracos”. Acrescenta contudo que “a partir do fim do dia 3, quarta-feira, um núcleo depressionário secundário deverá influenciar o estado do tempo na Madeira, prevendo-se períodos de chuva ou aguaceiros, pontualmente moderados, até ao dia 6, sábado”, adianta.

Dá também conta que de quarta para quinta-feira “prevê-se descida acentuada da temperatura do ar, da ordem de 3ºC a 4ºC nas regiões costeiras e 5ºC a 6ºC nas regiões montanhosas, associadas a invasão de massa de ar polar”. Frio que promete manter-se, pelo menos até sábado, já que a partir deste dia “a temperatura do ar deverá subir gradualmente”.

O significativo arrefecimento juntamente com a precipitação poderá resultar em novo ‘manto branco’ nas serras da Madeira. Sobretudo na quinta e sexta-feira, dias com “condições para que a precipitação seja na forma de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira”, confirma o meteorologista.

Victor Prior chama ainda a atenção para o vento, que na sexta e no sábado, a ‘soprar’ do quadrante norte, “será moderado (10 a 35 km/h), nas regiões costeiras e forte (35 a 55 km/h) nos extremos leste e oeste e nas terras altas”.

Em relação ao mar, a forte rebentação (marés vivas) não é sinónimo de agitação marítima, uma vez que a altura significativa das ondas até final da semana deverá variar entre 1,0 e 2,0 metros, na costa sul, e com o dobro da altura, na costa norte.