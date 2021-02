Prevenção da Covid anula gripe sazonal

Bom dia! A prevenção à Covid-19 anulou a gripe sazonal na Madeira. O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira explica que nos últimos quatro meses não foi diagnosticado qualquer caso de gripe na Madeira. Bruna Gouveia admite que a situação é atípica e atribui o bom desempenho às medidas de protecção do vírus SARS-CoV-2.

Ainda no que diz respeito à Covid-19, saiba que as restrições mantêm-se até 21 de Fevereiro, isto num dia em que se soube igualmente que a Região vai receber mais três doentes críticos do continente. O número de mortes subiu ontem para 49 e a Madeira registou 90 novos casos positivos.

Outros temas em destaque

Autarquia ampara mais de meio milhar de empresários: Município de Câmara de Lobos aprova hoje apoio extraordinário até 800 mil euros para ajudar 580 a atenuar os efeitos económicos da pandemia no concelho. Também nesta edição saiba como pagar menos IRS.

Reforço na promoção do turismo da Madeira: São já 53 os projectos que vão vender o destino este ano com o apoio da APM, uma subida de 43%.

Indústrias isentas do pagamento de taxas até final do ano: Simplificar processos, reduzir custos às empresas e desburocratizar são os objectivos.

Cozinheira surripia cartão do patrão para compras: Na área judicial, conheça os casos de uma açoriana de 36 anos que é acusada dos crimes de furto e acesso ilegítimo; de um Pedófilo tem mais três meses de prisão para cumprir; e ainda o assalto à igreja da Ribeira Brava.

Já sabe que poderá consultar a edição impressa em formato digital ou adquirir o seu exemplar em papel nas Lojas DIÁRIO (Rua Fernão de Ornelas, Rua da Alfândega, Marina Shopping). Também pode comprar o seu matutino de eleição numa banca perto de si. Boas leituras!