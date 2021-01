Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

Todas as escolas de todos os níveis de ensino estão encerradas durante duas semanas, uma medida anunciada na quinta-feira pelo Governo para conter a pandemia de covid-19.

Além das escolas também todas as creches e ateliês de tempos livres vão permanecer encerrados durante 15 dias, o mesmo acontecendo com os tribunais de primeira instância, que só funcionam para atos processuais urgentes.

As medidas foram anunciadas na quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, e seguem-se a outras já anteriormente tomadas para tentar conter a propagação da covid-19, que já provocou 9.686 mortes em Portugal.

Segundo o Governo, a partir de hoje os pais de crianças até aos 12 anos terão direito a faltas justificadas ao trabalho, desde que não se trate de teletrabalho, e um apoio semelhante ao que vigorou em março do ano passado, durante o primeiro confinamento.

O ensino para crianças com necessidades educativas especiais não é interrompido e também se mantêm em funcionamento escolas, e creches de acolhimento, para crianças com menos de 12 anos cujos pais trabalhem em serviços essenciais (profissionais de saúde, por exemplo).

Estão também encerradas a partir de hoje e pelo mesmo período as Lojas do Cidadão, com atendimento presencial em serviços públicos apenas por marcação.

Hoje também, a proibição de circulação entre concelhos volta a aplicar-se entre as 20:00 e as 05:00 de segunda-feira no território continental, com algumas exceções previstas, entre as quais votar nas eleições presidenciais de domingo.

A medida, integrada no combate à pandemia de covid-19, foi definida pelo Conselho de Ministros que, à semelhança do que já aconteceu em outros períodos durante o estado de emergência, como a Páscoa ou o passagem do ano, decidiu voltar a restringir a circulação entre os 278 concelhos do continente ao fim de semana.

Relativamente ao voto para as eleições presidenciais, que se realiza no domingo, o primeiro-ministro, António Costa, referiu na segunda-feira que, "naturalmente, há uma exceção na proibição de circulação entre concelhos para as pessoas que -- devem ser poucas -- estão recenseadas fora do local da sua zona de residência", apesar de a lei obrigar a que cada cidadão esteja recenseado eleitoralmente no local onde reside.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A marca portuguesa Ernest W. Baker, cofundada pela dupla Inês Amorim e Reid Baker, regressa ao calendário oficial da Semana de Moda de Paris, com uma coleção inspirada pelo momento da pandemia, que será apresentada ao início da tarde.

Esta é a segunda participação da Ernest W. Baker na Semana da Moda de Paris e a sua presença entre marcas como Dior, Louis Vuitton e Paul Smith, é apoiada pelo Portugal Fashion.

Em julho do ano passado, foi a primeira marca portuguesa a chegar ao calendário oficial do evento, o que contribuiu para chegar a novos mercados, como o italiano e o canadiano, segundo os seus responsáveis.

A Semana da Moda de Homem de Paris decorre este ano de 19 e 24 de janeiro, e os desfiles são exclusivamente digitais.

DESPORTO

A seleção portuguesa de andebol procura manter-se na corrida aos quartos de final do Mundial de 2021, necessitando para isso de uma vitória perante a congénere da Suíça, na segunda jornada do Grupo III da ronda principal.

Depois de um percurso 100% vitorioso na ronda preliminar, com triunfos sobre Islândia (25-23), Marrocos (33-20) e Argélia (26-19), Portugal estreou-se na segunda fase do torneio -- que decorre no Egito - com uma derrota ante a Noruega, vice-campeã mundial, por 29-28.

Um deslize frente à Suíça, que substituiu à última hora os Estados Unidos, devido a um surto do novo coronavírus na seleção norte-americana, deixará a equipa nacional praticamente afastada dos quartos de final, uma vez que passou a estar em desvantagem no confronto direto com a Noruega.

A equipa liderada pelo selecionador Paulo Pereira ocupa o segundo lugar do Grupo III, em igualdade pontual com os noruegueses, ambos a dois pontos da França, recordista de títulos mundiais, com seis troféus, adversária de Portugal na terceira e última jornada.

Hoje, a partir das 14:30, na Cidade 06 de Outubro, Portugal tenta manter vivo o sonho da qualificação para os quartos de final, reservados aos dois primeiros classificados do agrupamento, que integra também a Islândia, com dois pontos (os mesmos dos helvéticos), e a Argélia, ainda em 'branco'.

PPUE O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, preside hoje ao Conselho informal de ministros da Educação da União Europeia, consagrado ao papel da educação e da formação no modelo social europeu.

A reunião, que esteve prevista para Braga e que se prolongaria por dois dias, quinta-feira e hoje, foi reduzida a um dia e vai realizar-se por videoconferência, a partir do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, devido ao agravamento da situação epidemiológica na Europa.

Além dos titulares da Educação dos 27 Estados-membros, participam na reunião o ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor, os comissários europeus Mariya Gabriel (Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude) e Nicolas Schmit (Emprego e Direitos Sociais) e o conselheiro da Comissão Europeia para os direitos sociais, o ex-ministro do Trabalho José António Vieira da Silva.

No final da reunião, realiza-se uma conferência de imprensa conjunta com o ministro da Educação e os dois comissários europeus.

PAÍS

A cerca sanitária que o Governo Regional dos Açores impôs a Ponta Garça, em Vila Franca do Campo, vai ser levantada hoje, mas mantém-se mais uma semana a que foi também imposta em Rabo de Peixe.

"O Governo determinou o levantamento da cerca de Ponta Garça, com a manutenção da proibição de circulação, com a manutenção do encerramento dos estabelecimentos de ensino, com a manutenção do encerramento dos estabelecimentos de bebidas e restauração", disse o secretário regional da Saúde, Clélio Meneses.

O executivo açoriano decidiu realizar testes em massa nas duas localidades da ilha de São Miguel, tendo detetado 11 casos em Ponta Garça e 71 em Rabo de Peixe (onde o rastreio ainda não terminou).

Desde o dia 15 de janeiro que vigoravam cercas sanitárias na freguesia de Ponta Garça e na vila de Rabo de Peixe, as duas localidades nos Açores com maior incidência de casos de infeção pelo SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19.