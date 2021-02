Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

A vacinação contra a covid-19 dos portugueses que tenham 50 anos ou mais anos e que sofram de algumas doenças identificadas arranca a partir deste mês, prolongando-se até final de março, conforme prevê a primeira fase do plano nacional.

Nesta nova etapa da vacinação, serão abrangidas as pessoas com idade igual ou superior a 50 anos com pelo menos uma das seguintes patologias: insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração.

Os utentes que não são seguidos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) terão de se inscrever para a vacinação contra a covid-19 num formulário disponibilizado pelas autoridades de saúde na Internet.

As autoridades de saúde pedem ainda aos cidadãos para esperarem até serem contactados pelos serviços de saúde, mas dizem que os utentes não seguidos no SNS e os profissionais de saúde "em prática isolada e que não estejam inscritos numa ordem profissional" devem inscrever-se num formulário próprio.

O coordenador da 'taskforce' responsável pelo plano de vacinação informou que a vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca chega a Portugal no dia 09 de fevereiro.

"Chegarão cerca de 113 mil doses, salvo erro, no dia 09 de fevereiro", adiantou à SIC Notícias o coordenador da 'taskforce' sobre a mais recente vacina a ser autorizada pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) para a sua introdução no mercado e administração a todas as pessoas com mais de 18 anos, numa decisão tomada na sexta-feira.

Francisco Ramos disse ainda que estava prevista a chegada de mais 10.800 doses da Moderna e cerca de 80 mil da vacina da Pfizer/BioNTech nestes dias, manifestando ainda a expetativa da autorização da vacina da Janssen pela EMA no mês de março, contribuindo para o reforço do ritmo de vacinação no país durante o segundo trimestre.

Questionado sobre a polémica em torno de alguns episódios de vacinação de pessoas que não estariam entre os grupos prioritários desta primeira fase, como terá ocorrido na delegação do Norte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e na Segurança Social de Setúbal, o responsável pelo processo de vacinação contra a covid considerou-a "lamentável", mas demarcou a 'taskforce' desses casos.

"Não procuro ter conhecimento dessas situações. Não me parece que seja competência nem preocupação da 'taskforce' andar à procura de quem faz batota. Outras entidades terão de atuar", sublinhou, acrescentando: "O que foi feito esta semana foi solicitar à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde que promovesse auditorias no sentido de averiguar sobre o cumprimento das regras e desses critérios".

Sem deixar de salientar que a vacinação nos lares de idosos está perto da sua conclusão, estimando "cerca de 30.000 pessoas" ainda por vacinar nestes estabelecimentos, devido à existência de surtos, Francisco Ramos vincou também que foi pedida ajuda a outras entidades para chegar também a lares ilegais.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.219.793 mortos resultantes de mais de 102,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 12.482 pessoas dos 720.516 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Sporting e Benfica protagonizam hoje o jogo 'grande' da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será antecedido pela receção do FC Porto ao Rio Ave e a visita do Sporting de Braga ao Moreirense.

O dérbi, em Alvalade (21:30), assume proporções quase decisivas para as 'águias', que ocupam o terceiro lugar, com 33 pontos, menos seis do que os 'leões' (39), que lideram o campeonato e ainda não averbaram qualquer desaire na prova.

Em caso de triunfo, o Sporting 'cava' um 'fosso' de nove pontos para o rival, deixando-o numa situação frágil, embora matematicamente ainda passível de recuperação. Caso o dérbi termine com um triunfo benfiquista, a diferença ficará reduzida a três pontos e a luta pelo topo será relançada, face à proximidade do FC Porto (35), mas também do Sporting de Braga (30 pontos).

Antes, às 19:00, o FC Porto, segundo classificado, recebe o Rio Ave, num encontro que marcará a estreia do regressado Miguel Cardoso ao banco dos vila-condenses. Os 'dragões' vão procurar tirar dividendos do dérbi, sejam eles a aproximação à liderança 'leonina', a 'fuga' ao Benfica ou até ambos.

De 'olho' em Alvalade estará também o Sporting de Braga, que visita o Moreirense, a partir das 19:45. Os 'arsenalistas', que ocupam o quarto lugar, podem igualar provisoriamente o Benfica no terceiro lugar, caso superem o duelo diante do vizinho minhoto.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Festival Internacional de Cinema de Roterdão, nos Países Baixos, inicia a primeira parte da 50.ª edição, com filmes, conversas e um mercado de coproduções a decorrerem apenas 'online', remetendo um segundo momento para junho.

Tentando contornar as limitações impostas por causa pandemia da covid-19, o festival decidiu expandir-se em duas fases, de 01 a 07 de fevereiro e de 02 a 06 de junho.

Na programação desta primeira parte está, em competição, o filme "Tracing Utopia", da portuguesa Catarina de Sousa e do norte-americano Nick Tyson, que terá estreia mundial na terça-feira.

Na competição de longas-metragens encontra-se o filme brasileiro "Madalena", de Madiano Marcheti, também em estreia mundial. Na competição 'Grande Ecrã' surge o também brasileiro "Carro Rei", de Renata Pinheiro. O artista visual angolano Kiluanji Kia Henda faz também parte da programação, com três curtas-metragens: "Concrete Affection - Zopo Lady" (2014), "Havemos de voltar" (2017) e "There is no light inside the mirror" (2020).

INTERNACIONAL

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, reúne-se hoje com empresas farmacêuticas para discutir os problemas de fornecimento das vacinas contra a covid-19, numa altura em que cresce um ambiente de tensão, frustração e desconfiança.

Do encontro, no qual irão também participar os chefes de Governo dos 16 estados federados da Alemanha, não deverá sair já um acordo formal, mas servirá para acertar detalhes e colocar ainda mais pressão sobre as farmacêuticas BioNTech/Pfizer, Moderna e a AstraZeneca, segundo a agência Efe.

"As pessoas estão totalmente desorientadas. Tem de ser criado, de uma vez por todas, um plano de abastecimento fiável para as próximas semanas e meses", defendeu o chefe de governo da Baviera, Markus Söder, citado pelo jornal alemão 'Augsburger Allgemeine'.

A campanha de vacinação na Alemanha, que teve início em finais de dezembro, tem sido marcada por várias polémicas, nomeadamente a lentidão do seu arranque, a escassez de vacinas, problemas burocráticos e conflitos com as farmacêuticas.

Até à manhã de sábado, mais de 2,7 milhões de pessoas já tinham recebido na Alemanha, pelo menos, a primeira dose da vacina contra o SARS-CoV-2, segundo os últimos dados oficiais.

A Alemanha registou 11.192 novos casos de SARS-CoV-2 e 399 mortes relacionadas com a covid-19 nas últimas 24 horas, mantendo a tendência de queda dos principais números da pandemia, segundo o Instituto Robert Koch (RKI).

O Reino Unido vai hoje pedir a adesão ao acordo de comércio livre transpacífico, a parceria transpacífica global e progressista (CPTPP), anunciou no sábado em comunicado o Ministério do Comércio Internacional britânico.

A ministra do Comércio Internacional, Liz Truss, vai solicitar oficialmente, a adesão do Reino Unido a este tratado de comércio livre que reúne 11 países da zona do Pacífico, incluindo Austrália, Canadá, Chile, Japão, México e Vietname.

As negociações entre Londres e os parceiros do CPTPP deverão iniciar-se ainda em 2021, precisou o Ministério.

Um ano após a saída de Londres da União Europeia, o Governo está a forjar "novas parcerias que vão fornecer enormes vantagens económicas ao povo do Reino Unido", reagiu o primeiro-ministro britânico, Boris Jonhson.

"O pedido para sermos o primeiro novo país a juntar-se ao CPTPP prova a nossa ambição de promover negócios nas melhores condições com os nossos amigos e parceiros em todo o mundo e de sermos um fervoroso apoiante do comércio livre mundial", acrescentou.

A adesão ao tratado oficial fornecerá "enormes ocasiões", assegurou, por sua vez, Liz Truss, "e significará direitos alfandegários mais baixos para os construtores de automóveis e os produtores de whisky e um melhor acesso para os excelentes fornecedores de serviços [britânicos], fomentando empregos de qualidade e uma maior prosperidade para as pessoas aqui".

INTERNACIONAL

O Parlamento de Myanmar (antiga Birmânia) toma hoje posse em Naypyidaw, após o que se reunirá na primeira sessão após as eleições gerais de novembro de 2020, apesar dos rumores que têm fustigado o país nos últimos dias quanto a um eventual golpe de estado militar.

Os rumores de um golpe de estado intensificaram-se desde que, há cerca de uma semana, um porta-voz militar, Zaw Min Tun, se negou a pôr de parte a possibilidade de o Exército tomar o poder após supostas irregularidades nas eleições gerais de 08 de novembro.

No dia seguinte à votação, o chefe do Exército birmanês, Min Aung Hlaing, afirmou, numa intervenção perante as Forças Armadas, que se deveria abolir a Constituição se a Carta Magna não for cumprida, o que foi interpretado como uma ameaça ao país, que esteve submetido a uma ditadura militar entre 1962 e 2011.

A Comissão Eleitoral de Myanmar negou que tenha existido qualquer fraude eleitoral nas eleições de novembro, ganhas, com uma grande maioria, pela Liga Nacional para a Democracia (NLD), liderada por Aung San Suu Kyi, que obteve 83% dos 476 assentos parlamentares.

As supostas irregularidades foram denunciadas em primeiro lugar pelo Partido da Solidariedade e de Desenvolvimento da União (USPD, na sigla em inglês), a antiga força política no poder, criada pela então Junta Militar antes de esta se dissolver.

O USDP foi o grande derrotado das eleições, ao obter apenas 33 lugares no Parlamento, tendo recusado aceitar os resultados, chegando mesmo a pedir a realização de nova votação, desta vez organizado pelo Exército.

Os militares, que fizeram a redação da atual Constituição tendente a criar uma "democracia disciplinada", detêm um grande poder no país, tendo, à partida, garantidos 25% dos lugares no Paramento, bem como os influentes ministérios do Interior, das Fronteiras e da Defesa.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

A Câmara dos Deputados e o Senado elegem hoje os seus presidentes, iniciativa cujo resultado, segundo analistas, poderá decidir o futuro do Governo de Jair Bolsonaro, com impacto na votação de reformas estruturais e num eventual processo de destituição.

"Caso vençam os seus candidatos, o Governo começa 2021 mostrando capacidade de articulação e de força política, nesta que é a segunda metade do seu mandato. Uma eventual derrota dos candidatos do Governo poderia passar uma mensagem ruim para o mercado, de que o executivo não tem força política no Congresso", afirmou à Lusa o analista político e vice-presidente da consultora Arko Advice, Cristiano Noronha.

A agenda do executivo no Congresso é encabeçada pelas reformas administrativa e tributária, assim como pelas propostas de emenda à Constituição (PEC), relativas à emergência fiscal e ao pacto federativo.

Para a presidência da Câmara dos Deputados, onde a disputa está mais renhida, os dois principais candidatos são Baleia Rossi, atual presidente nacional do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), e Arthur Lira, do Partido Progressista (PP), ambos oriundos de famílias com tradição na política. Os dois estão sob investigação da justiça.

No lado do Senado, cinco candidatos disputam os votos, mas os favoritos são Rodrigo Pacheco, do partido Democratas (DEM), e que recebeu o apoio do atual presidente da câmara alta parlamentar, Davi Alcolumbre; e Simone Tebet (MDB), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante comissão da Casa.

Outro dos pontos importantes que esta eleição poderá implicar é a eventual abertura de um processo de destituição contra Jair Bolsonaro, que já soma mais de 60 solicitações contra si, cabendo ao futuro presidente da Câmara dos Deputados analisar, ou não, esses pedidos.

Pelo regimento da Câmara dos Deputados, será eleito à primeira volta, entre os nove concorrentes, o deputado que conseguir a maioria absoluta dos votos, ou seja, 257, dos 513 deputados.

Caso isso não ocorra, os dois candidatos mais votados disputarão a segunda volta, vencendo quem obtiver a maioria simples dos votos.

Em relação à votação no Senado, será considerado eleito o candidato que obtiver a maioria simples.

PAÍS

A farmácia do Hospital Dr. Nélio Mendonça recebe hoje as 17.500 vacinas da BioNTech/Pfizer contra a covid-19 que domingo chegaram à Madeira num voo regular da TAP, referiu uma fonte da Secretaria Regional da Saúde e da Proteção Civil.

"As vacinas serão entregues na farmácia do Hospital de forma informal, não estando prevista qualquer cerimónia especial", acrescentou a fonte.

Igual volume de vacinas, deverá chegar em março.

A Madeira iniciou a campanha de vacinação contra a covid-19 no dia 31 de dezembro no Hospital Central do Funchal Dr. Nélio Mendonça, numa cerimónia que contou então com a presença do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

A Madeira iniciou nesse dia a vacinação contra a covid-19 com a administração da primeira dose, em simultâneo, a cinco profissionais da linha da frente do combate à pandemia.

Um médico, um enfermeiro, uma técnica de diagnóstico, uma assistente operacional e um tripulante de ambulância foram vacinados ao mesmo tempo.

Um novo período de confinamento entra hoje em vigor na Madeira, no âmbito das medidas de combate à covid-19, e vai prolongar-se até 21 de fevereiro, mantendo-se assim o recolher obrigatório e a suspensão de aulas presenciais.

O Conselho do Governo Regional, de coligação PSD/CDS, realizado quinta-feira, decidiu prolongar as medidas que havia agravado em 13 de janeiro devido ao aumento de casos registados na Madeira.

Até 21 de fevereiro continua em vigor o recolher obrigatório de segunda a sexta feira, entre as 19:00 e as 05:00, e aos fins de semana entre as 18:00 e as 05:00.

Mantém-se suspensas as aulas presenciais no 3.º ciclo e no ensino secundário e as atividades de natureza industrial, comercial e de serviços terão também de respeitar os horários do recolher obrigatório.

O executivo regional permite o funcionamento dos restaurantes até às 22:00, exclusivamente para a confeção de refeições para entrega ao domicílio.

Da obrigação de cumprimento do horário de recolher obrigatório estão excluídas as farmácias, clínicas e consultórios médicos e veterinários, serviços de oxigénio e gases medicinais ao domicílio e postos de abastecimento de combustível só para abastecimento de veículos.

Um empresário acusado de falsificar a assinatura da ex-mulher para obter um empréstimo bancário de 75 mil euros começa hoje a ser julgado no Tribunal de Aveiro.

Segundo a acusação do Ministério Público, o arguido indicou a ex-mulher como segunda avalista, falsificando a assinatura desta no contrato de abertura de crédito.

O arguido está acusado de um crime de burla qualificada e outro de falsificação ou contrafação de documento agravado.

Seis distritos do continente estarão hoje sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima com ondas de noroeste com cinco a seis metros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Porto e Viana do Castelo estiveram domingo sob aviso amarelo devido à ondulação e estarão sob aviso laranja entre as 09:00 e as 18:00 de hoje devido a ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir os 10 ou 11 metros de altura máxima, destaca o IPMA na sua página na internet.

Além destes distritos, estão sob aviso amarelo até às 03:00 de terça-feira os distritos de Beja, Faro, Lisboa e Setúbal, esperando-se ondas de noroeste com quatro a cinco metros, de acordo com o IPMA.

Os distritos não costeiros de Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Portalegre, Santarém, Vila Real e Viseu estão a verde, sem qualquer aviso.

Nos açores, os grupos Central e Ocidental estarão sob aviso amarelo até às 00:00 de segunda-feira devido a ondas de oeste de seis a sete metros.