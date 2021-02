Hotel Vila Baleira acredita num bom Verão de 2021

A Região Autónoma da Madeira, que tem no turismo o seu motor económico, está, desde há um ano a esta parte, com quebras significativas devido à pandemia de covid-19. O Porto Santo também está a ser afectado, pois os mercados da Dinamarca e de Itália “confinaram” praticamente desde o último trimestre de 2020.

No entanto, e apesar de estarmos ainda a viver a terceira vaga da pandemia, já se começa a pensar no Verão de 2021, em termos turísticos.

Bruno Martins, director geral dos hotéis do grupo Ferpinta, que detém o Hotel Vila Baleira, falou ao DIÁRIO: “Não quero fazer futurologia com base em que tudo o que estamos a passar, mas nota-se que há uma vontade do mercado em que este verão seja melhor do que o ano passado”.

“O nosso mercado para este verão passa pelo mercado nacional e todos os nossos parceiros estão a tentar antecipar mais trabalho do que fizeram no ano transacto, porque estiveram todos confinados até Junho e dificultou muito o arranque da promoção e distribuição”, acrescentou.

Bruno Martins disse ao DIÁRIO que “neste primeiro trimestre estão a fazer um esforço para que o verão 2021 seja de facto mais forte do que o ano de 2020”.

Mercado das famílias nacionais

“Nós em termos de Porto Santo continuamos a esperar que no mercado das famílias (mercado nacional) haja uma reação mais positiva do que no ano anterior”, tanto é que “as operações charters previstas para este Verão de 2021 apontam para voltarmos ao número de voos que tínhamos em 2019”, afirmou o director hoteleiro.

Bruno Martins adiantou ainda que "é um incremento à partida maior do que no ano passado” e acrescentou: “Temos também outros mercados que, se tudo correr bem, poderão desconfinar e poderão começar a viajar no Verão, como é o mercado italiano. Quanto à Dinamarca já está a dar sinais de que em Outubro poderá recomeçar”.

O director geral dos hotéis do Grupo Ferpinta sublinha que existem “outros mercados que estão neste momento a tentar fazer um “forcing” para visitar a ilha do Porto Santo".

Último trimestre 2021 pode ser mais forte do que 2020

“No último trimestre deste ano de 2021 pensamos que poderá haver condições para uma melhoria grande em relação ao ano de 2020, pois todos os operadores do mercado estrangeiro estão a apontar o início das operações para os meses de Setembro/Outubro", disse.

"Vamos esperar e estamos a falar com base naquelas que são as perspectivas que o mercado tem hoje”, concluiu Bruno Martins.