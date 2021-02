PSD diz que Estado não assegura financiamento suficiente à Universidade da Madeira

O Grupo Parlamento do PSD lamentou, hoje, a forma como a Universidade da Madeira (UMa) tem sido tratada pelo Governo da República.

Em conferência de imprensa, realizada esta terça-feira (23 de Fevereiro), no Parlamento Regional, a deputada Sónia Silva salientou que a Universidade da Madeira é “um dos principais agentes do desenvolvimento da nossa Região e, nesse sentido, é de extrema importância que a mesma tenha as condições para conseguir responder aos atuais compromissos e novos desafios”.

Por este motivo, sublinhou, o Grupo Parlamentar do PSD reuniu-se, recentemente, com o reitor da UMa, José do Carmo, no sentido de apurar os temas que se encontram pendentes. Destaca-se aqui a questão do financiamento do Estado a esta Universidade, que para o social-democratas “é manifestamente insuficiente”.

Sónia Silva realçou, que, apesar de o Ensino Superior ser uma responsabilidade exclusiva do Estado, “o Governo Regional, ciente desta situação, tem vindo a reforçar o seu apoio, nomeadamente através do orçamento regional, onde, entre outras medidas, se incluem uma verba de cerca de um milhão de euros no apoio ao curso de Medicina, o pagamento dos vencimentos de 18 docentes destacados, num investimento anual de 700 mil euros, e a cedência gratuita das instalações no Madeira Tecnopolo, assim como das instalações desportivas que a Universidade utiliza".

Lembrou ainda que, “no último orçamento da Região, o Governo Regional reservou uma verba adicional para contractualizar com a universidade, mas que ainda aguarda que o Estado assuma a sua parte, e que seja realizado um contrato tripartido, como fez com a Universidade dos Açores”.

“Assistimos ao silêncio e à inércia do Estado para com a UMa, relegando-a para o patamar mais baixo do ensino superior em Portugal, situação que não aceitamos e que queremos inverter”, rematou.