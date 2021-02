A 'Mensagem'

Boa noite!

Em Novembro, numa alusão ao regresso do DN, lamentei que o objectivo não fosse fazer um jornal local, até porque tinha testemunhado tempos antes a opção determinada por um outro rumo. Referi então que, quem até meados de 2020 dirigia o DN, via no “local” a oportunidade sublime para a já detectada necessária regeneração de um projecto com história, mas por vezes moribundo e desligado dos leitores.

O DN seguiu por outros caminhos que a algum lado o vão levar, mas Catarina Carvalho e Ferreira Fernandes, ex-directores do centenário, cumpriram o sonho. Hoje nasceu o jornal online ‘Mensagem de Lisboa’ que se assume como projecto sobre Lisboa, de Lisboa e para Lisboa, um lugar de histórias da cidade e de jornalismo comunitário.

Ergueram com um grupo de jornalistas que acreditam haver muito por fazer no jornalismo local um projecto que tem a cidade como causa. Estão entusiasmados com a missão de ouvir as pessoas que fazem os lugares serem autênticos. E querem fazer diferente porque “fartos do jornalismo fechado no poder e nas torres de marfim em que se tornaram as redações, tanto quanto do jornalismo dador de lições e fora do mundo”. Bem-vindos ao futuro.