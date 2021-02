Madeira tem 162 milhões de euros do PRR para as empresas

O Governo Regional vai reservar 162 milhões de euros para as empresas, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a Madeira. A garantia é do líder parlamentar do PSD, Jaime Filipe Ramos, e chegarão já no primeiro semestre de 2021, no que diz respeito ao REACT, e no segundo semestre e até 2026, no que se refere ao IRR.

“É importante passar esta mensagem de esperança e de compromisso, porque não só o Programa de Recuperação e Resiliência da União Europeia tem estas verbas como também o Orçamento Regional reserva 164 milhões de euros”, disse o presidente da bancada social-democrata da Assembleia Legislativa da Madeira, após uma reunião com o Vice-Presidente do Governo Regional, Pedro Calado.

Segundo o líder da bancada social-democrata, “ao todo, a Madeira irá reservar, para a área de apoio directo às empresas, 326 milhões de euros”, dinheiro “fundamental”, não só para a “sobrevivência” das empresas como também para a “manutenção do emprego”.

O líder parlamentar lembrou que este esforço do Governo Regional, com verbas destinadas às despesas de funcionamento, tem por objectivo evitar que as empresas entrem em processos de falência, mas também a manutenção e até criação de postos de trabalho e o incentivo à digitalização das empresas.

“São verbas fundamentais para o futuro da nossa Região”, sustentou Jaime Filipe Ramos, afirmando querer deixar bem claro que tanto o Governo Regional como o Grupo Parlamentar do PSD "têm estado atentos a esta realidade e sabem que, infelizmente, existe uma natural ansiedade por parte dos empresários e dos trabalhadores". Contudo, entende que essa ansiedade “não deve ser explorada por partidos políticos”, salientando que estes devem “respeitar as pessoas que estão num momento difícil e devem passar uma mensagem clara e de tranquilidade”.