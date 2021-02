UMa e New Organic Planet firmam protocolo de cooperação

A 3 de Fevereiro, a Universidade da Madeira e a New Organic Planet assinaram um protocolo de cooperação.

As duas entidades já têm uma estreita relação no que diz respeito ao desenvolvimento de projectos de I&D em parceria, nomeadamente com a realização de uma investigação ao abrigo do programa PROCiência, apoiado pelo Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE), da Região Autónoma da Madeira. Este projecto, designado PROBIOMADEIRA, visa o estudo da fertilidade dos solos na actividade hortofrutícola em modo de produção biológico na Ilha da Madeira.

Este protocolo encerra o reforço da cooperação em projectos conjuntos e a aproximação do meio universitário, de investigação e associativo ao meio empresarial.

Prevê, ainda, contribuir para a promoção de projectos de investigação e desenvolvimento no âmbito do programa BioDeveloper e contribuir para a divulgação de informação que leve ao desenvolvimento de projectos no âmbito dos programas IncuBio e BioFunding.

A Região Autónoma da Madeira é alvo de uma Call específica, dirigida aos empreendedores do território insular.

As duas entidades propõem-se, entre outras actividades, realizar acções de divulgação dos referidos programas e assegurar a participação mútua em seminários, workshops e iniciativas públicas.