PSD afirma que Plano de Vacinação regional prima pelo "rigor, transparência e consistência"

O empenho do Governo Regional da Madeira e de todos os profissionais e equipas envolvidas na campanha de vacinação contra a Covid-19 foi hoje destacado pelo grupo parlamentar do PSD.

Rubina Leal foi a porta-voz do grupo que esteve junto de um dos Centros de vacinação concelhios, onde, nos últimos fins-de-semana, têm decorrido sessões de vacinação em larga escala, para a população do Funchal. Na ocasião, realçou que a vacinação na Região “é efectuada com rigor, transparência e consistência”.

"O Governo Regional tem assegurado sem atropelos e sem desperdício a vacinação”, existindo uma lista de suplentes e uma logística de apoio onde estão afectos 200 profissionais de saúde, distribuídos pelos vários centros de vacinação concelhios.

Além disso, a deputada frisou que houve a preocupação de vacinar aqueles que estão na linha da frente. como os profissionais de saúde e da protecção civil, segundo critérios utilitários rigorosos, mais também os grupos mais vulneráveis da população.

Por outro lado, ressalvou que a Região foi pioneira na vacinação de vários grupos, como "os estudantes de Enfermagem e Medicina em estágio no Serviço de Saúde da RAM, as forças e serviços de segurança e os serviços críticos na área da saúde e proteção civil, entre outros, ao mesmo tempo que decorre a vacinação nos lares".

Rubina Leal salientou que, nesta fase, a vacinação destina-se à população com mais de 80 anos e pessoas com idades compreendidas entre os 75 e os 79 anos com patologia associada, lembrando que, até ao dia 21 de Fevereiro, já tinham sido administradas 18.000, vacinas contra a covid-19.