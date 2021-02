Universidade da Madeira integra projecto europeu para promoção da saúde e acesso a equipamento desportivo

A Universidade da Madeira (UMa), através do Departamento de Educação Física e Desporto, Faculdade de Ciências Sociais, participa no projecto europeu 'Promoting Health and Access to Sport Equipment (PHASE)', financiado pela União Europeia, no âmbito do programa Erasmus+ Sport.

"Este projecto tem como objectivo promover e potenciar a actividade física e a igualdade de acesso às instalações desportivas em toda a União Europeia através da abertura de instalações desportivas escolares à comunidade e do desenvolvimento e implementação de um programa educacional a partir das escolas, centrado na família, focado na promoção da actividade física, que tire o máximo proveito de recursos escolares subutilizados, nomeadamente instalações desportivas, equipamentos e materiais", explica a Universidade em comunicado de imprensa.

O projeto é o resultado de uma colaboração entre seis instituições de ensino superior de cinco país diferentes: Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa (Portugal; Universidade da Madeira (Portugal); University of Latvia (Letónia); Faculty of Physical Culture, Palacky University Olomouc (Republica Checa); Universidad Isabel I (Espanha); e University School of Physical Education (Polónia).

A iniciativa teve início em Janeiro de 2021, terá a duração de dois anos e deverá estar concluída em Dezembro de 2023. A reunião inicial decorreu on-line, no passado dia 3 de Fevereiro.