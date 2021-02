Governo espera entregar fiscalização do novo hospital ainda em Março

Na primeira quinzena de Março deverá estar pronto o relatório com vista à escolha da empresa que vai fiscalizar a obra do hospital e ainda durante o próximo mês de Março Pedro Fino espera adjudicar o serviço. O secretário regional de Equipamentos e Infra-Estruturas tem dificuldade em se comprometer com uma data, porque muito está fora das suas mãos, são prazos e passos legais que têm de ser atendidos, mas acredita que sensivelmente dentro de um mês mais este capítulo estará concluído no processo da obra do novo hospital. “Iremos trabalhar para isso”, garantiu.

O relatório preliminar irá indicar um vencedor da parte da fiscalização e coordenação da obra, o DIÁRIO revela hoje na manchete que os três candidatos convidados apresentaram propostas entre os 4,5 e os 4,7 milhões de euros. Após isto, os concorrentes têm um prazo de cinco dias em que se podem opor à decisão prévia. Caso sejam fundamentadas as questões levantadas, o documento volta para o júri para nova avaliação. Pode levar a um novo vencedor. No caso de mudança de decisão do júri, são dados cinco novos dias para audiência prévia. Não havendo questões levantadas neste prazo, a decisão passa a relatório final.

O júri é formado por elementos afectos à Secretaria, são pessoas da área da engenharia e do Gabinete Jurídico.

Depois da adjudicação, seguem-se uns dias para apresentação de documentação e formalização do contrato. Este é depois enviado para o Tribunal de Contas para ser visado.