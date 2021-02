Audição pública dos candidatos a reitores da UMa no dia 26 de Fevereiro

O Colégio dos Jesuítas acolhe, no próximo dia 26 de Fevereiro, a audição pública de cada um dos candidatos a reitor da Universidade da Madeira. Apesar de ter lotação limitada, os trabalhos podem também ser acompanhados via on-line.

O início da audição está marcado para as 9h30 sendo a professora Jesus Maria Sousa a primeira a intervir, seguindo-se o professor Sílvio Fernandes.

Esta sessão conta com uma apresentação por parte do candidato, do seu programa de acção, seguindo-se um período dedicado a perguntas da audiência em geral e, por fim, discussão entre os membros do Conselho Geral e o candidato, do programa de acção apresentado.

A data de eleição do Reitor da Universidade da Madeira será o dia 12 de Março de 2021.