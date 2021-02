O Marítimo perdeu por 2-1 na recepção ao FC Porto, no encerramento da 20.ª jornada da I Liga de futebol.

Os ‘azuis e brancos’ chegaram à vantagem, aos 14 minutos, com um golo de Uribe.

A equipa madeirense, a jogar no seu estádio, não precisou de muito tempo para voltar a restabelecer o empate. Aos 21 minutos, Léo Andrade marcou para o Marítimo.

O golo foi inicialmente anulado pela equipa de arbitragem, por pretenso fora de jogo, mas o VAR confirmou que o jogador ‘verde rubro’ estava em posição legal, face à Marega, por 90 centímetros.

O empate prevaleceu até aos 90 minutos, altura em que foi assinalada uma grande penalidade para o FC Porto. Na cobrança, Otávio fez o golo que deu a vitória (1-2) aos portistas.

Após três empates consecutivos no campeonato, o FC Porto continua em segundo, com 44 pontos, a 10 do Sporting, que na próxima jornada visita o estádio do Dragão.

O Marítimo somou a sexta derrota consecutiva na prova e está em último, com 17 pontos.