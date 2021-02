Jogo de andebol entre Meshkov Brest e FC Porto adiado devido à situação de Quintana

O jogo entre o Meshkov Brest e o FC Porto, da Liga dos Campeões de andebol, foi adiado devido à situação de Alfredo Quintana, que sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante um treino, anunciou hoje o clube bielorrusso.

Segundo uma mensagem divulgada pelo Meshkov Brest nas redes sociais, o jogo que estava agendado para quarta-feira, na Bielorrússia, foi adiado para uma data a determinar.

O guarda-redes da equipa de andebol do FC Porto e da selecção de Portugal, Alfredo Quintana, sofreu hoje uma "paragem cardiorrespiratória" durante o treino dos 'azuis e brancos', anunciou o clube.

"O atleta de andebol Alfredo Quintana sofreu durante o treino de hoje uma paragem cardiorrespiratória, tendo sido prontamente assistido com o apoio de uma viatura do INEM.

Depois de estabilizado, foi transportado para o Hospital de São João, onde se encontra internado", informaram os 'dragões' no seu site. O FC Porto, que nas redes sociais desejou "força" a Quintana, atualizará a situação clínica do atleta de 32 anos "assim que houver novidades".

Quintana, que a 20 de Março completa 33 anos, nasceu em Havana, Cuba, tendo ingressado no FC Porto em 2010, tornando-se a grande referência do clube nessa década. O atleta de 2,01 metros naturalizou-se português e tornou-se internacional em 2014, através do selecionador Rolando Freitas.

O luso-cubano fez parte da seleção portuguesa de andebol que conquistou o 10.º lugar no Mundial que decorreu este ano no Egito, a sua melhor classificação de sempre. A federação de andebol, clubes, como Benfica ou Sporting, e vários colegas de profissão já manifestaram o seu apoio a Quintana.