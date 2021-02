Nacional perde diante do Belenenses SAD

O Nacional perdeu, este sábado, por 2-1 na visita ao Belenenses SAD, em jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol.

No Estádio do Jamor, com um relvado ainda em péssimas condições numa tarde de intensa chuva, Tomás Ribeiro adiantou o Belenenses SAD no marcador aos 19 minutos, mas o Nacional empatou ainda antes do intervalo, aos 44, por Kenji Gorré.

Já na segunda parte, a equipa da casa chegou ao 2-1, numa grande penalidade convertida por Miguel Cardoso.

Até final do jogo, o Nacional teve várias ocasiões para marcar, mas não conseguiu bater o guarda-redes Kritciuk.