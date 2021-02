O encontro entre as formações do AM Madeira Andebol SAD e o Belenenses, inicialmente marcado para logo às 16 horas, no Pavilhão do Funchal, irá se realizar meia hora mais tarde, (16h30).

Esta alteração tem a ver com o facto da comitiva do Belenenses ter chegado à Região com algum atraso, devido às condições climatéricas que se fazem sentir. Os adeptos da modalidade poderão 'sintonizar' e seguir este jogo no canal do Madeira SAD TV a partir das 16h30.