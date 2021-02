Rui Costa é o árbitro do Nacional - Farense

Já são conhecidos as equipas de arbitragem para os jogos da 19.ª jornada da Liga NOS (I Liga) que arranca esta sexta-feira, com o Famalicão - Belenenses SAD e terminar na terça-feira, 16 de Fevereiro, com o Tondela - Marítimo.

Nas nomeações divulgadas hoje pela secção profissional do Conselho de Arbitragem de salientar que o árbitro Rui Costa foi o escolhido para a partida entre Nacional e Farense, agendada para sábado, pelas 15h30 no Estádio da Madeira.

O árbitro do Porto terá como assistentes Nuno Manso e João Bessa Silva, enquanto David Silva foi o escolhido para ser o quarto árbitro. No que concerne ao VAR, estarão na Cidade do Futebol, Vasco Santos (VAR) e Carlos Campos (AVAR).

António Nobre dirige o Tondela-Marítimo

No que concerne ao encontro que irá fechar a 19.ª jornada, entre Tondela e os madeirenses do Marítimo, António Nobre será o árbitro. Na partida que está agendada para as 17h45, para a terça-feira de Carnaval, no Estádio João Cardoso, o juiz de Leiria contará com Pedro Ribeiro e Nuno Pereira como seus auxiliares, enquanto o quarto árbitro será Ricardo Baixinho.

Na Cidade do Futebol estarão Nuno Almeida como VAR, e Bruno Jesus como seu auxiliar (AVAR).

Eis os árbitros para os nove jogos da 19.ª ronda da I Liga:

Famalicão-Belenenses SAD

Árbitro: Nuno Almeida (Algarve)

CD Nacional-Farense

Árbitro: Rui Costa (Porto)



Vitória SC-Rio Ave

Árbitro: Gustavo Correia (Porto)



FC Porto-Boavista

Árbitro: Manuel Mota (Braga)



Portimonense -Gil Vicente

Árbitro: Artur Soares Dias (Porto)



Santa Clara-Sp Braga

Árbitro: João Pinheiro (Braga)



Moreirense -Benfica

Árbitro: Manuel Oliveira (Porto)



Sporting-Paços de Ferreira

Árbitro: André Narciso (Setúbal)



Tondela-Marítimo

Árbitro: António Nobre (Leiria)