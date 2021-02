BE homenageia as vítimas do 20 de Fevereiro

O Bloco de Esquerda Madeira aproveita mais um aniversário do 20 de Fevereiro para lembrar a tragédia, homenagear as vítimas e chamar a atenção para as intervenções necessárias com vista a minimizar os efeitos de catástrofes da mesma natureza no futuro.

“O 20 de fevereiro não aconteceu apenas pela fúria da Natureza, há responsabilidades políticas na tragédia pelo desregrado crescimento urbanístico, pela ocupação do leito de cheias dos cursos de água, pela canalização e desvio de afluentes e pela falta de uma gestão integrada do espaço florestal”, refere Paulino Ascenção.

O coordenador do BE Madeira diz que é “lamentável” que se tenha demorado tantos anos a reparar os danos da tragédia, e considera “criminoso” que se esbanje milhões em obras sem benefícios e que contribuirão para “fragilizar a floresta e aumentar os riscos de aluviões, como são exemplos a estrada das Ginjas e da empreitada prevista para o calhau de São Vicente”.



A probabilidade de acontecerem fenómenos meteorológicos iguais ou mais graves do que o 20 de Fevereiro de 2010 é, segundo o bloquista, “cada vez maior”, devido às alterações climáticas que trarão consequências mais dramáticas do que a pandemia, sendo necessário “respeitar a Natureza e protegê-la”.