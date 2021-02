ARM prepara intervenção "urgente e necessária" no Porto Santo

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) prepara a substituição de uma importante conduta do sistema adutor que serve os sítios das Matas, Arrifes, Salões, Tanque, Farrobo, Dragoal, Camacha e Pé do Pico, no Porto Santo. Uma intervenção “urgente e necessária” já que a conduta em questão “apresenta significativos anos de serviço e alguns problemas operacionais”, indica a empresa que vai garantir o normal abastecimento à população dos referidos sítios, através da construção de uma alternativa provisória que implica a modificação do sistema adutor e de distribuição de água da zona.

Uma operação que poderá ocasionar alguns falhas pontuais no abastecimento, razão pela qual a empresa pede “a compreensão da população”.

A ARM recorda que tem apostado na melhoria da qualidade do serviço de abastecimento de água, assim como na diminuição de perdas de água nas redes de distribuição sob a sua gestão, tendo executado, desde final de 2018, diversas obras na ilha do Porto Santo com vista à remodelação das redes de distribuição e adução de água, infraestruturas e equipamentos hidráulicos associados.