Regresso do Lobo Marinho exige "cuidados redobrados" no Porto Santo

O delegado de Saúde do Porto Santo diz que a situação pandémica está controlada na ilha dourada, tendo actualmente um caso positivo que terá alta nos próximos dias. Trata-se, como explicou, de um caso isolado detectado num viajante que testou positivo ao quinto dia, através de um teste à covid-19.

Rogério Correia, destaca o controle de entradas na ilha dourada que dá uma garantia de 80%, mas alerta que nem todos positivam ao quinto dia, já que tem havido situações em que tal acontece uns dias depois.

Numa altura em que o Lobo Marinho se prepara para retomar as viagens entre a Madeira e o Porto Santo, o delegado de saúde não tem dúvidas de que a percentagem de risco será maior. “A evolução da pandemia no Porto Santo não depende do número de casos que tenhamos cá, depende das pessoas que nos visitam”, alerta, salientando que é necessário “manter e até redobrar os cuidados com os comportamentos” pelo número de casos que existem nos outros lados.

Dando como exemplo os números de infecções detectados em Janeiro, onde a Ilha passou dos 0 aos 46 casos, diz que isto aconteceu porque “escapou-nos casos positivos” e recorda que quem trouxe a rede pandémica para o Porto Santo foram “os que nos visitaram, nomeadamente Porto-santenses que vieram visitar a família, ou que viajaram para o Funchal, pessoas que têm a sua rede familiar montada”.

Apesar de o Porto Santo estar bem, adverte para a necessidade de redobrar os cuidados e pede para que os porto-santenses aguardem mais umas semanas, pois “só assim poderemos ter o nosso Verão, o nosso S. João e podemos até ter uma boa Páscoa”.