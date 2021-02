Semana de Carnaval provoca alterações na recolha de lixo

Devido à semana de Carnaval, a Águas e Resíduos da Madeira (ARM) procedeu a diversas alterações nos serviços de recolha de lixo nos municípios de Machico, Santana, Câmara de Lobos e Porto Santo.

Machico

A recolha de resíduos indiferenciados na freguesia de Santo António da Serra, habitual à terça-feira (dia 16 de Fevereiro), será antecipada para segunda-feira (dia 15 Fevereiro);

A recolha de resíduos indiferenciados nas zonas altas de Machico e em Água de Pena, habitual à terça-feira (dia 16 de Fevereiro), será adiada para quarta-feira (dia 17 Fevereiro).

Santana

A recolha de resíduos indiferenciados, habitual à terça-feira (dia 16 de Fevereiro), será adiada para a quarta-feira (dia 17 Fevereiro);

A recolha selectiva de vidro, habitual à quarta-feira (dia 17 de Fevereiro), será adiada para a quinta-feira (dia 18 Fevereiro).

Câmara de Lobos

A recolha selectiva de vidro, habitual à terça-feira (dia 16 de Fevereiro), será adiada para a quarta-feira (dia 17 Fevereiro).

Porto Santo

A recolha seletiva de resíduos de embalagens vidro, habitual à terça-feira (dia 16 de Fevereiro), será adiada para a quarta-feira (dia 17 de Fevereiro) com início às 13 horas.

A recolha selectiva de resíduos de papel/cartão, habitual à terça-feira (dia 16 de Fevereiro), será adiada para a quinta-feira (dia 18 de Fevereiro);

A recolha de resíduos indiferenciados, habitual à quarta-feira (dia 17 de Fevereiro) com início às 8 horas, será adiada para as 13 horas.

Recepção de resíduos

Relativamente à recepção de resíduos, a ARM informa que na terça-feira de Carnaval (dia 16 de Fevereiro), o Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo (CPRS) e a Estação de Transferência da Zona Oeste (ETZO) estarão encerrados.

Na quarta-feira (dia 17 de Fevereiro), o Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo (CPRS) só funcionará na parte da tarde, entre as 13h30 e as 17 horas.

Atendimento ao público

Os balcões de atendimento da ARM estarão encerrados todo o dia de 16 de Fevereiro - dia de Carnaval

No dia 17 de Fevereiro, os balcões de atendimento estarão encerrados no período da manhã, reabrindo às 13h30 e funcionando até às 16 horas.