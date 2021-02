Vai faltar água em Câmara de Lobos e na Ribeira Brava

Na sequência de trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água nos concelhos de Câmara de Lobos e Ribeira Brava, tendo em vista a diminuição das perdas de água nestas localidades, a Águas e Resíduos da Madeira (ARM) informou através de comunicado que haverá interrupção do abastecimento de água potável nos dias 15, 16 e 18 de Fevereiro.

Câmara de Lobos

Na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, nos seguintes sítios: Bela Vista, Pico e Salões, Quinta do Leme, Ribeira da Caixa, Achada, Igreja e Vargem, no dia 15 de Fevereiro, das 13 às 17 horas.

Na freguesia de Câmara de Lobos, nos seguintes sítios: Rancho e Pico do Rancho, no dia 15 de Fevereiro, das 9 às 13 horas.

Na freguesia de Câmara de Lobos, nos seguintes sítios: Vila, Pé do Pico, Ilha, Espírito Santo e Calçada, entre as 22 horas do dia 15 de Fevereiro e as 3 horas do dia 16 de Fevereiro.

Ribeira Brava

Na freguesia do Campanário, nos seguintes sítios: Igreja e Lombo do Romão, no dia 18 de Fevereiro, entre as 9 e as 13 horas.