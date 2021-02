Reabilitação do Centro de Saúde de Câmara de Lobos custará 750 mil euros

"O velhinho Centro de Saúde na baixa da cidade de Câmara de Lobos está neste momento desactivado".

Assim, o anunciou, esta tarde, o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, no Auto de Cessão do referido espaço, que contou com a presença do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado.

Trata-se de uma concessão, por parte do Governo Regional à autarquia, pelo período de 30 anos, que visa reactivar o edifício.

O prédio de três pisos, datado de 1956, passará assim a albergar: a Junta de Freguesia (que funciona actualmente na Casa da Cultura de Câmara de Lobos), a Associação Insular de Geografia, o pólo da Universidade Aberta na Região Autónoma da Madeira e a Casa do Povo de Câmara de Lobos, revelou Pedro Coelho.

O município irá, "já na próxima semana", lançar um concurso público para reabilitar aquele espaço, adiantou.

A obra corresponde a um investimento "na ordem dos 750 mil euros", com duração prevista de dois anos.

"O acordo não foi fácil, mas julgo que foi positivo para ambas as partes", sublinhou o presidente da Câmara.

Pedro Coelho referiu ainda que outras hipóteses haviam sido equacionadas para aquele espaço, nomeadamente "mais hotéis, mas entende que "as cidades também precisam de pessoas".

A intervenção, acrescentou, irá "respeitar a fachada" do edifício.

Por seu turno, Pedro Calado destacou que presente cedência, a título gratuito, de um imóvel que é "património da Região" ao município fundamenta-se no destino que o mesmo pretende dar ao imóvel, nomeadamente através do desenvolvimento de actividades "de relevante interesse público" e que colaborem no "desenvolvimento económico-social e cultural da comunidade local".

"É esta a política social que o Governo Regional também defende. Ter proximidade com a população e fazer a afectação correcta deste património".

O vice-presidente do Governo Regional vincou ainda que Câmara de Lobos "hoje tem uma imagem muito positiva e bem diferente daquilo que era há alguns anos".